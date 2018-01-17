Северная Корея начинает производство собственных автомобилей

Фото: www.nkeconwatch.com
Как официально сообщило «Российской газете» посольство Корейской народно-демократической республики в России, в стране стартует выпуск автомобилей под маркой Naenara. В модельный ряд войдут не только легковые машины, но и кроссоверы, минивэны, автобусы и небольшие грузовики.
Эдуард Раскин

Издание уточняет, что в список оснащения северокорейских новинок войдут такие необходимые опции, как кондиционер, электропривод стекол и боковых зеркал, система старт-стоп и задний датчик парковки. Мощность двигателя в зависимости от типа транспортного средства и модификации будет варьироваться от 75 до 109 л. с., а максимальная скорость — от 120 до 180 км/ч. Судя по представленной фотографии, за образец дизайна корейцы решили взять китайские машины.

Издание North Corean Economy Watch сообщает, что выпуском автомобилей под маркой Naenara займется компания Chongpung JVC. Правда, в комментариях читателей эта информация подвергается сомнению, и предполагается, что производство будет налажено на одном из корейских военных заводов.

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17 января 2018
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