Северная Корея начинает производство собственных автомобилей

Издание уточняет, что в список оснащения северокорейских новинок войдут такие необходимые опции, как кондиционер, электропривод стекол и боковых зеркал, система старт-стоп и задний датчик парковки. Мощность двигателя в зависимости от типа транспортного средства и модификации будет варьироваться от 75 до 109 л. с., а максимальная скорость — от 120 до 180 км/ч. Судя по представленной фотографии, за образец дизайна корейцы решили взять китайские машины.

Издание North Corean Economy Watch сообщает, что выпуском автомобилей под маркой Naenara займется компания Chongpung JVC. Правда, в комментариях читателей эта информация подвергается сомнению, и предполагается, что производство будет налажено на одном из корейских военных заводов.