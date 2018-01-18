Новый KIA Cerato сравнили с Lamborghini Aventador

Фото: KIA
Компания KIA опубликовала рекламный ролик, в котором новый седан Forte — он же Cerato в России — сравнивается с суперкаром Lamborghini Aventador. В шутливой форме авторы видео рассказывают о ряде преимуществ корейской новинки перед мощным итальянским авто.
Виктория Базылева

Премьера KIA Forte следующего поколения состоялась на Североамериканском моторшоу, который в эти дни проходит в Детройте. Автомобиль, позаимствовавший некоторые дизайнерские черты у фастбэка Stinger, сохранил двухлитровый 147-сильный бензиновый мотор, но получил новую бесступенчатую коробку передач.

Дабы подогреть интерес автомобилистов к новинке, производитель выпустил забавный видеоролик, в котором «Форте» сопоставляется с суперкаром Lamborghini Aventador.

Так чем же, по мнению KIA, новый Forte лучше «Авентадора»? В первую очередь, как утверждает автостроитель, наличием четырех дверей и вместительного багажника, объем которого в три раза превышает величину грузового отсека итальянского авто. Кроме того, корейский седан обладает сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса, системой беспроводной зарядки смартфонов и пятью посадочными местами.

Представители KIA согласились с тем, что Aventador, вооруженный 6,5-литровым 539-сильным V12, едет «слегка быстрее», чем Forte. Однако они подчеркнули, что по цене суперкара можно приобрести не только «Форте», но и небольшую виллу где-нибудь на побережье Италии. Весомый аргумент, не поспоришь.

Напомним, что на сегодняшний день KIA Cerato продается в России в двух модификациях: с 1,6- и 2,0-литровыми двигателями мощностью 130 и 150 л. с. Обзавестись седаном можно, заплатив от 979 900 рублей за авто с базовым мотором или от 1 104 900 целковых — за машину в топовой версии.

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18 января 2018
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