Объявлена дата премьеры обновленной Skoda Fabia

Skoda Fabia покинула российский рынок три года назад. Сначала чехи свернули производство модели в кузове хетчбэк на фольксвагеновском заводе в Калуге. А некоторое время спустя дилеры прекратили принимать заказы и на импортируемые из-за границы универсалы и «заряженную» модификацию. Представители компании говорили, что как только курс российской валюты стабилизируется, «Фабия» вернется. Но прошло уже два года — кризис отступает, автомобильный рынок оживает, а модели в шоу-румах до сих пор нет.

Стоит ли ожидать появления в автосалонах обновленной Fabia, которая дебютирует на автосалоне в Женеве? Вряд ли. Продажи Skoda уверенно растут и без нее — нынешние «звезды» Rapid и Octavia разлетаются немаленькими тиражами и даже входят в двадцатку самых популярных машин на российском рынке. Следует принять во внимание и тот факт, что место Fabia на калужском заводе занято лифтбэком Rapid. А значит даже если модель и вернется в нашу страну, цены на нее окажутся значительно выше ожидаемых. Хотя со временем, конечно, чехи могли бы локализовать производство. К примеру, на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Остается лишь добавить, что никакой информации о пережившей рестайлинг Skoda Fabia представители компании до официальной премьеры не раскрывают. Они лишь пообещали, что хетчбэк получит новую светодиодную оптику и несколько дополнительных систем помощи водителю.