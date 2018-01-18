Почему реальные продажи новых машин в России можно считать катастрофой

Если мы с вами хотим всего лишь порадоваться за мировые автомобилестроительные концерны, то тогда, естественно, имеет смысл измерять объемы рынков и делать греющий сердце вывод — да, по извлечению прибыли с отдельно взятого государственного образования мы для крупных брендов в Европе пятые по значимости. Но, к сожалению, больше ничего существенного из этой статистики выдоить нам не удастся.
Действительно, разве много чести, когда 143-миллионная страна «побеждает» по абсолютному количеству проданных машин какую-нибудь Исландию, все население которой равно десятку спальных московских микрорайонов? Смешно, право слово. Почему бы тогда не померяться силами, скажем, с Соединенными Штатами, где в ушедшем году реализовано 17,5 млн. авто? Ах, там проживает в 2,2 раза больше человек, чем у нас?