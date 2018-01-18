Почему реальные продажи новых машин в России можно считать катастрофой

Вот это другое дело. Давайте разделим объем их рынка на указанное число, и все равно результат окажется значительно выше, чем наши 1,6 млн. Даже Китай, на который мы привыкли смотреть, как на регион с достаточно бедными в массе своей гражданами, оказывается при таком подсчете далеко впереди нас. На каждую тысячу жителей там в 2017 году было приобретено 17,2 автомобиля, в то время как российский показатель находится на уровне 11,1 машины. Конечно, тут не все однозначно, ибо то, что считается за автомобиль в Поднебесной, не всегда признается таковым в остальных странах. И тем не менее, факт остается фактом. Кстати, в упомянутых выше Штатах продано 53,9 авто на 1000 американцев.

В общем, влезать в глобальную борьбу нам рановато. Ведь даже по сравнению с немногочисленными странами Европы Россия выглядит бледно. Пятое место, говорите? Отнюдь. При расчете, исходя из покупки новых автомобилей на тысячу душ, наша страна займет постыдное 26 место, сразу после Венгрии и Кипра с их 11,9 и 11,1 машинами. Ниже нас разместились только Литва (8,9), Латвия (8,4), Греция (7,9), Румыния (5,3) и Болгария (4,4).

Даже Эстония, которая нами традиционно относятся к разряду вымирающих с загибающейся экономикой государств, нас опережает — 19,1 автомобиля.