Почему реальные продажи новых машин в России можно считать катастрофой

Фото: www.liase-group.com
Пятое место в Европе — звучит солидно, особенно в свете кризиса, который у нас то ли прошел, то ли еще нет. Но бесхитростное сравнение объемов продаж новых автомобилей по странам на самом деле не дает ни малейшего представления о том, как реально чувствуют себя на рынке его главные действующие лица — покупатели. Если же принимать во внимание численность населения, то рейтинг России оказывается поистине катастрофическим.
Вадим Устинов

Если мы с вами хотим всего лишь порадоваться за мировые автомобилестроительные концерны, то тогда, естественно, имеет смысл измерять объемы рынков и делать греющий сердце вывод — да, по извлечению прибыли с отдельно взятого государственного образования мы для крупных брендов в Европе пятые по значимости. Но, к сожалению, больше ничего существенного из этой статистики выдоить нам не удастся.

Действительно, разве много чести, когда 143-миллионная страна «побеждает» по абсолютному количеству проданных машин какую-нибудь Исландию, все население которой равно десятку спальных московских микрорайонов? Смешно, право слово. Почему бы тогда не померяться силами, скажем, с Соединенными Штатами, где в ушедшем году реализовано 17,5 млн. авто? Ах, там проживает в 2,2 раза больше человек, чем у нас?

Фото: static01.nyt.com

Вот это другое дело. Давайте разделим объем их рынка на указанное число, и все равно результат окажется значительно выше, чем наши 1,6 млн. Даже Китай, на который мы привыкли смотреть, как на регион с достаточно бедными в массе своей гражданами, оказывается при таком подсчете далеко впереди нас. На каждую тысячу жителей там в 2017 году было приобретено 17,2 автомобиля, в то время как российский показатель находится на уровне 11,1 машины. Конечно, тут не все однозначно, ибо то, что считается за автомобиль в Поднебесной, не всегда признается таковым в остальных странах. И тем не менее, факт остается фактом. Кстати, в упомянутых выше Штатах продано 53,9 авто на 1000 американцев.

В общем, влезать в глобальную борьбу нам рановато. Ведь даже по сравнению с немногочисленными странами Европы Россия выглядит бледно. Пятое место, говорите? Отнюдь. При расчете, исходя из покупки новых автомобилей на тысячу душ, наша страна займет постыдное 26 место, сразу после Венгрии и Кипра с их 11,9 и 11,1 машинами. Ниже нас разместились только Литва (8,9), Латвия (8,4), Греция (7,9), Румыния (5,3) и Болгария (4,4).

Даже Эстония, которая нами традиционно относятся к разряду вымирающих с загибающейся экономикой государств, нас опережает — 19,1 автомобиля.

Фото: www.hendy.co.uk

Первые два места занимают карликовые страны Люксембург и Исландия, где дилеры реализовали соответственно 90,5 и 63,5 машины на 1000 жителей. Третье место досталось Бельгии — 47,8 авто. Четвертую строчку оккупировала Германия с 41,9 легковушками. Замыкает пятерку лучших Австрия — 40,4 машины.

В число десяти стран, где покупательская способность населения весьма высока, входят также Дания (38,7), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (38,4), Швеция (38,3), Швейцария (37,0) и Словения (34,1). Совсем немного от лидеров отстают Италия и Франция — у них показатель составляет 33,2 и 32,5 автомобиля на тысячу.

Сия статистика приведена вовсе не для того, чтобы мы начали немедленно посыпать голову пеплом и самоуничижаться. Просто надо представлять себе реальное положение дел, а не покупаться на красивую картинку, которую рисуют нам чиновники. И работать, господа, работать над его исправлением.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы
18 января 2018
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