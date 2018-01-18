Volkswagen Jetta не покидает российский рынок

На Детройтском моторшоу, который в эти дни принимает посетителей, Volkswagen презентовал следующее поколение седана Jetta. В российском офисе компании порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что в автосалоны дилеров новинка поступит уже в следующем году. Логично, что производство машин текущей генерации на нижегородском заводе «Группы ГАЗ» до конца года нынешнего будет прекращено.

Дилеры в свою очередь, не упуская удобной возможности, запугивают заинтересованных в приобретении этой модели клиентов — мол, покупайте скорее, а то ведь ее скоро снимут с продажи! В словах торговцев, конечно, есть доля правды, поскольку текущей Jetta, как уже было сказано, осталось жить недолго. Но ведь модель не покидает рынок насовсем, она лишь уступает место новому поколению. Только об этом меркантильные менеджеры, естественно, умалчивают.

Volkswagen Jetta последнего поколения в сравнении с предшественником вырос в размерах, посвежел и обзавелся новыми опциями. О том, какие моторы будут устанавливаться на седан, ориентированный на российский рынок, о комплектациях и ценах представители компании расскажут ближе к старту продаж. Напомним, на сегодняшний день «Джетта» продается у нас в трех модификациях с 110-, 125- и 150-сильными двигателями по цене от 1 029 000 рублей.