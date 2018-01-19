Четверть объема российского рынка пришлась на машины отечественных марок

По итогам минувшего года российский рынок увеличился на 11,9% — новыми легковыми и легкими коммерческими автомобилями обзавелись 1 595 737 наших сограждан. Почти 26% из них сделали свой выбор в пользу отечественных производителей — LADA, GAZ и UAZ.

Возглавляет рейтинг российских брендов, как и прежде, LADA, которая также является лидером рынка нашей страны в принципе. Официальные дилеры реализовали в январе-декабре 311 588 автомобилей — на 17% больше, нежели за аналогичный период года предыдущего.

На второй строчке расположилась «Группа ГАЗ» — машины нижегородского автостроителя разошлись тиражом в 58 617 единиц, продажи подросли на 5%. У компании UAZ дела идут гораздо хуже — популярность ульяновских изделий падает. За двенадцать месяцев обладателям УАЗов стали 41 632 человека, а это на 15% меньше, нежели в январе-декабре 2016 года.

Добавим, что среди иномарок лучше других в прошлом году продавались KIA (181 947 реализованных машин) и Hyundai (157 858 авто). В лидерскую пятерку также вошли Renault (136 682 экземпляров) и Toyota (95 238 автомобилей).