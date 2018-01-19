Ferrari готовит к премьере самый мощный суперкар в истории марки

По данным портала FerrariPhotoPage, 488 GTB в «горячем» исполнении позаимствовала двигатель у 488 Challenge — речь идет о 3,9-литровом V8 c наддувом. Правда, для новой модификации итальянцы увеличили мощность этого агрегата с 670 до 700 л. с. и снизили массу примерно на 10%. Стоит отметить, что инженеры подкорректировали также настройки рулевого управления и подвески.

Еще одна особенность нового суперкара заключается в том, что при разработке его кузова было использовано гораздо больше углепластика, чем при строительстве других серийных моделей. Автомобиль обзавелся выполненными из карбона капотом, бамперами, задним спойлером, а также панелью приборов и центральным тоннелем. Как утверждают представители компании, аэродинамика машины улучшилась на 20% — во многом за счет новых элементов обвеса.

Премьера новой модификации Ferrari 488 GTB состоится в марте на Женевском моторшоу. Когда машина поступит в продажу — пока неизвестно.