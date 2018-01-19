Geely Emgrand 7 пережил очередной рестайлинг

Фото: auto.cri.cn
Компания Geely опубликовала фотографии обновленного седана Emgrand 7, пережившего уже четвертый по счету рестайлинг. Автомобиль претерпел лишь внешние изменения, его моторная гамма и коробки передач остались прежними.
Виктория Базылева

Судя по снимкам, опубликованным китайскими СМИ, Geely Emgrand 7 обзавелся в ходе рейсталинга новыми бамперами, перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененным капотом с выштамповками и подретушированной оптикой. В салоне седана появился другой блок климатической установки, иная приборная панель и более качественные материалы отделки. По словам представителей компании, они поработали и над улучшением шумоизоляции.

Комплектуется «Эмгранд 7», ориентированный на местный авторынок, как и прежде, 1,5-литровым атмосферником мощностью 103 л. с. и 1,4-литровым турбомотором, развивающим 133 силы. Для базовой модификации предусмотрены пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор, топовая же версия безальтернативно оснащается шестидиапазонным «роботом».

Фото: auto.cri.cn

В России в настоящее время представлен дважды обновленный Geely Emgrand 7. В минувшем году в его пользу сделали выбор 556 наших сограждан. И судя по результатам продаж, интерес россиян к этому седану постепенно снижается. В первые семь месяцев с момента появления модели на отечественном рынке — за период с июня по декабрь 2016-го — дилерами было реализовано 519 машин, практически столько же, сколько за целый минувший год.

Спасти ситуацию мог бы вывод автомобиля третьего рейсталинга, который сейчас продается в Китае. И как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Андрей Левин, директор по маркетингу и развитию бизнеса «Джили-Моторс», машина действительно в скором времени приедет в Россию. Правда, когда именно — наш собеседник не уточнил.

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19 января 2018
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