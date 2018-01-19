Geely Emgrand 7 пережил очередной рестайлинг

Судя по снимкам, опубликованным китайскими СМИ, Geely Emgrand 7 обзавелся в ходе рейсталинга новыми бамперами, перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененным капотом с выштамповками и подретушированной оптикой. В салоне седана появился другой блок климатической установки, иная приборная панель и более качественные материалы отделки. По словам представителей компании, они поработали и над улучшением шумоизоляции.

Комплектуется «Эмгранд 7», ориентированный на местный авторынок, как и прежде, 1,5-литровым атмосферником мощностью 103 л. с. и 1,4-литровым турбомотором, развивающим 133 силы. Для базовой модификации предусмотрены пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор, топовая же версия безальтернативно оснащается шестидиапазонным «роботом».