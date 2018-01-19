Трехдверный Range Rover замечен на тестах

Фото: www.autoexpress.co.uk
Подразделение Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) трудится над трехдверной модификацией внедорожника Range Rover. Купеобразный «вездеход» уже тестируют в зимних условиях, о чем свидетельствуют свежие шпионские фотографии.
Виктория Базылева

Флагманский Range Rover встал на конвейер завода компании Jaguar Land Rover в британском Солихалле еще в 1970 году. Тринадцать лет назад в продаже появился Range Rover с шильдиком Sport, построенный на базе модели Discovery 3. Спустя еще шесть лет к семейству присоединился Range Rover Evoque, а в прошлом году — Range Rover Velar.

Как оказалось, британцы разрабатывают еще один «Рендж» — купеобразный внедорожник с тремя дверями. Будет ли он продаваться как модификация большого Range Rover или же в качестве новой самостоятельной модели — пока неизвестно. Но, как сообщает Auto Express, премьера новинки состоится уже весной на Женевском моторшоу. А в продажу она, предположительно, поступит до конца нынешнего года.

Фото: www.autoexpress.co.uk

Никакими подробностями о замеченном на тестах Range Rover представители Jaguar Land Rover пока не делятся. Единственное, шеф-дизайнер марки Джерри Макговерн отметил, что младший Evoque как в трехдверном исполнении, так и в кузове кабриолет высоким спросом у покупателей не пользуется. Несмотря на это, в компании намерены выпустить более крупную машину, которая станет по-настоящему эксклюзивной.

Напомним, что в нашей стране на сегодняшний день продаются все четыре модели семейства Range Rover. Самая компактная из них — Evoque предлагается по цене от 2 295 000 рублей. Прайсы на новый Velar стартуют с отметки в 3 982 000 целковых, на Sport — с 4 852 000. Обзавестись же флагманом можно, заплатив от 6 734 000 рублей.

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19 января 2018
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