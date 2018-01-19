Трехдверный Range Rover замечен на тестах

Флагманский Range Rover встал на конвейер завода компании Jaguar Land Rover в британском Солихалле еще в 1970 году. Тринадцать лет назад в продаже появился Range Rover с шильдиком Sport, построенный на базе модели Discovery 3. Спустя еще шесть лет к семейству присоединился Range Rover Evoque, а в прошлом году — Range Rover Velar.

Как оказалось, британцы разрабатывают еще один «Рендж» — купеобразный внедорожник с тремя дверями. Будет ли он продаваться как модификация большого Range Rover или же в качестве новой самостоятельной модели — пока неизвестно. Но, как сообщает Auto Express, премьера новинки состоится уже весной на Женевском моторшоу. А в продажу она, предположительно, поступит до конца нынешнего года.