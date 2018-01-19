В Японии создали плавающий электромобиль

Электрическими, гибридными, водородными машинами и авто на прочих альтернативных источниках энергии в наше время никого не увидишь. Беспилотники, способные полностью взять на себя управление транспортного средства, тоже не новость. Как, в принципе, и летающие автомобили, разработкой которых в настоящее время занимаются сразу несколько компаний.

В истории также известны случаи создания плавающих легковушек. К примеру, Gibbs Aquada, выпущенная в начале прошлого десятилетия в Новой Зеландии, Watercar Python (Калифорния, 2009 год) или Rinspeed Splash (Швейцария, 2004 год). Строительством водонепроницаемых авто занимались и советские инженеры.

Недавно список моделей-амфибий пополнился японским электрокаром Fomm — его разработал бывший «тойотовец» Хидео Цурумаки.