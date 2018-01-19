В Японии создали плавающий электромобиль

Фото: www.bloomberg.com
Бывший сотрудник компании Toyota Хидео Цурумаки построил водонепроницаемый электромобиль. Впервые о создании подобной машины он задумался после разрушительного цунами в марте 2011 года, известного как Великое восточно-японское землетрясение.
Виктория Базылева

Электрическими, гибридными, водородными машинами и авто на прочих альтернативных источниках энергии в наше время никого не увидишь. Беспилотники, способные полностью взять на себя управление транспортного средства, тоже не новость. Как, в принципе, и летающие автомобили, разработкой которых в настоящее время занимаются сразу несколько компаний.

В истории также известны случаи создания плавающих легковушек. К примеру, Gibbs Aquada, выпущенная в начале прошлого десятилетия в Новой Зеландии, Watercar Python (Калифорния, 2009 год) или Rinspeed Splash (Швейцария, 2004 год). Строительством водонепроницаемых авто занимались и советские инженеры.

Недавно список моделей-амфибий пополнился японским электрокаром Fomm — его разработал бывший «тойотовец» Хидео Цурумаки.

Фото: www.bloomberg.com

В 2012 году Цурумаки покинул пост инженера Toyota, основал стартап Fomm и собрал первый прототип плавающей машины. На протяжении следующих трех лет он совместно с сотрудниками Токийского университета трудился над системой управления машины на воде. Автомобиль оснастили специальными колесами и водометным движителем, превращающим энергию напора струи в механическую силу.

Как сообщает Bloomberg, в продажу новый плавающий электрокар поступит в декабре нынешнего года. Его ориентировочная цена составит 18 150 долларов, что по нынешнему курсу эквивалентно 1 030 000 рублям. Помимо необходимого «водного» оборудования, машина укомплектована электромотором и блоком литий-ионных аккумуляторов. Максимальная дальность хода машины составляет 160 километров, а его скорость достигает отметки в 80 км/ч.

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19 января 2018
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