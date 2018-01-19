Все автомобили Peugeot, Citroёn и Opel станут электрокарами

PSA Group, следуя современным трендам автомобильной промышленности, планирует не только электрифицировать все модели брендов, входящих в состав концерна, но и наладить производство беспилотников. По словам главы компании Карлоса Тавареса, первые автопилоты поступят в продажу через 12 лет. Большую часть из них — а именно 80% — оснастят системами полуавтономного управления, остальные же станут полноценными беспилотниками, не нуждающимися в контроле со стороны водителя.

Таварес также отметил, что при разработке электрокаров и автономных машин будут применяться собственные технологии компании Opel. Напомним, что немецкая марка вошла в состав концерна PSA Group в минувшем году.

Ожидается, что уже к 2020-му половина моделей Peugeot, Citroёn, DS и Opel/Vauxhall обзаведется электромоторами. Но отказываться от бензиновых и дизельных двигателей французы не намерены. Покупатели смогут приобретать как «зеленые» машины с электрическими или гибридными силовыми установками, так и авто на традиционном топливе.