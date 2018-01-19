Все автомобили Peugeot, Citroёn и Opel станут электрокарами

Фото: baoquocte.vn
Глава PSA Group Карлос Таварес, выступая на Североамериканском моторшоу в Детройте, заявил, что к 2025 году абсолютно все модели Peugeot, Citroёn, DS и Opel/Vauxhall получат электрические модификации. При этом возможность приобретать машины с традиционным ДВС и гибридными установками у покупателей останется.
Виктория Базылева

PSA Group, следуя современным трендам автомобильной промышленности, планирует не только электрифицировать все модели брендов, входящих в состав концерна, но и наладить производство беспилотников. По словам главы компании Карлоса Тавареса, первые автопилоты поступят в продажу через 12 лет. Большую часть из них — а именно 80% — оснастят системами полуавтономного управления, остальные же станут полноценными беспилотниками, не нуждающимися в контроле со стороны водителя.

Таварес также отметил, что при разработке электрокаров и автономных машин будут применяться собственные технологии компании Opel. Напомним, что немецкая марка вошла в состав концерна PSA Group в минувшем году.

Ожидается, что уже к 2020-му половина моделей Peugeot, Citroёn, DS и Opel/Vauxhall обзаведется электромоторами. Но отказываться от бензиновых и дизельных двигателей французы не намерены. Покупатели смогут приобретать как «зеленые» машины с электрическими или гибридными силовыми установками, так и авто на традиционном топливе.

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19 января 2018
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