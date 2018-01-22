LADA Kalina получила систему автономного управления и электромотор

Фото: www.instagram.com/fgupnami/
Научный центр «НАМИ» опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию и подробное описание беспилотного автомобиля, построенного на базе универсала LADA Kalina. Без помощи водителя машина может разгоняться до 60 км/ч, распознавать дорожные знаки, разметку и препятствия.
Виктория Базылева

Разработкой беспилотных транспортных средств в наши дни занимаются многие зарубежные компании. Не отстают от своих иностранных конкурентов и российские инженеры. Научный центр «НАМИ», к примеру, в настоящее время трудится сразу над несколькими проектами автономных машин — пассажирскими автобусами и электрической легковушкой, построенной на базе LADA Kalina.

Некоторые технические подробности о новом беспилотнике собственной разработки научный центр «НАМИ» раскрыл в социальной сети Instagram. Универсал «Калина», укомплектованный системой автономного управления, самостоятельно запускает мотор, двигается со скоростью до 60 км/ч вперед и 5 км/ч — назад, поворачивает, а также держит дистанцию до соседних машин. Кроме того, автомобиль распознает дорожные знаки, разметку и препятствия, контролирует маршрут по карте местности и в случае необходимости подает звуковые и световые сигналы.

Фото: www.instagram.com/fgupnami/

Беспилотная Kalina приводится в движение электрическим мотором мощностью 98 л. с. Скорость машины достигает отметки в 120 км/ч, а вот максимальная дальность хода электромобиля совсем небольшая — без дополнительной подзарядки он может проехать не более 50 километров.

Когда «автономная» машина пойдет в серийное производство, если, конечно, вообще пойдет — пока непонятно. Эту информацию специалисты научного центра не раскрывают.

производители, производство, технология, беспилотный автомобиль, электромобили
22 января 2018
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