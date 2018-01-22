LADA Kalina получила систему автономного управления и электромотор

Разработкой беспилотных транспортных средств в наши дни занимаются многие зарубежные компании. Не отстают от своих иностранных конкурентов и российские инженеры. Научный центр «НАМИ», к примеру, в настоящее время трудится сразу над несколькими проектами автономных машин — пассажирскими автобусами и электрической легковушкой, построенной на базе LADA Kalina.

Некоторые технические подробности о новом беспилотнике собственной разработки научный центр «НАМИ» раскрыл в социальной сети Instagram. Универсал «Калина», укомплектованный системой автономного управления, самостоятельно запускает мотор, двигается со скоростью до 60 км/ч вперед и 5 км/ч — назад, поворачивает, а также держит дистанцию до соседних машин. Кроме того, автомобиль распознает дорожные знаки, разметку и препятствия, контролирует маршрут по карте местности и в случае необходимости подает звуковые и световые сигналы.