Москвичи крайне неохотно покупают новые автомобили

На первый взгляд кажется, что это неплохой результат. Однако реальность куда менее оптимистична. Действительно, 2017 год показал рост регистраций новых легковушек — по сравнению с 2016-м он составил 2,1%. Но все дело в том, что авторынок России за этот же период увеличился почти на 12%, и таким образом Москву можно смело записать в число отстающих регионов.

Впрочем, министр московского правительства, он же руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов энтузиазма не теряет:

– Рост объемов продаж новых автомобилей в столице продолжается второй год подряд. Он напрямую связан с улучшением условий потребительского кредитования (средневзвешенная процентная ставка по потребительским кредитам находится на исторически минимальных значениях), с низким уровнем инфляции, а также ростом реальных заработных плат москвичей.

Самым урожайным месяцем за последние два минувших года стал декабрь, когда автодилеры Москвы реализовали 24 тысячи новых «легковушек». Другими словами, ежедневно москвичи покупали по 772 машины — делает заключение Департамент экономической политики.