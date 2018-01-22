Объявлены российские цены на Mercedes-Benz CLS третьего поколения

Сменивший поколение CLS дебютировал в ноябре минувшего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Седан сохранил свои родовые черты, однако стал чуть более агрессивным благодаря «острой» оптике, видоизмененной радиаторной решетке и расширенным колесным аркам.

В нашей стране автомобиль продается в трех модификациях — с 286- и 340-сильными дизельными двигателями, а также гибридной установкой. На выбор покупателя предлагаются две комплектации — Elegance и Sport.