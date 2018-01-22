Объявлены российские цены на Mercedes-Benz CLS третьего поколения

Фото: www.netcarshow.com
Российские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на купеобразный седан CLS третьей генерации. Стартовая цена новинки составляет 4 940 000 рублей.
Виктория Базылева

Сменивший поколение CLS дебютировал в ноябре минувшего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Седан сохранил свои родовые черты, однако стал чуть более агрессивным благодаря «острой» оптике, видоизмененной радиаторной решетке и расширенным колесным аркам.

В нашей стране автомобиль продается в трех модификациях — с 286- и 340-сильными дизельными двигателями, а также гибридной установкой. На выбор покупателя предлагаются две комплектации — Elegance и Sport.

Фото: www.netcarshow.com

На официальном сайте Mercedes-Benz появился прайс-лист, согласно которому базовая версия CLS 350 d 4Matic обойдется покупателю в 4 940 000 рублей. Цены на модификацию 400 d 4Matic с более мощным мотором в 340 л. с. стартуют c отметки в 5 600 000 рублей. За гибрид 420 4Matic, укомплектованный 367-сильным бензиновым двигателем и 22-сильным электромотором, дилеры просят от 5 650 000 целковых.

Уже в базовой комплектации Elegance новый CLS обладает кожаным салоном, вентиляцией передних кресел, обогревом руля, мультимедийным комплексом с навигацией, светодиодными фарами, мониторингом слепых зон и другими опциями. Старшая версия Sport отличается AMG-обвесом, другими колесными дисками и дополнительными декоративными элементами интерьера.

Оставить предварительным заказ на новинку можно уже сейчас в салоне любого официального дилера штутгартской марки. Ожидается, что первые «живые» автомобили поступят в шоу-румы до конца весны.

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22 января 2018
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