Объявлены российские цены на Mercedes-Benz CLS третьего поколения

На официальном сайте Mercedes-Benz появился прайс-лист, согласно которому базовая версия CLS 350 d 4Matic обойдется покупателю в 4 940 000 рублей. Цены на модификацию 400 d 4Matic с более мощным мотором в 340 л. с. стартуют c отметки в 5 600 000 рублей. За гибрид 420 4Matic, укомплектованный 367-сильным бензиновым двигателем и 22-сильным электромотором, дилеры просят от 5 650 000 целковых.
Уже в базовой комплектации Elegance новый CLS обладает кожаным салоном, вентиляцией передних кресел, обогревом руля, мультимедийным комплексом с навигацией, светодиодными фарами, мониторингом слепых зон и другими опциями. Старшая версия Sport отличается AMG-обвесом, другими колесными дисками и дополнительными декоративными элементами интерьера.
Оставить предварительным заказ на новинку можно уже сейчас в салоне любого официального дилера штутгартской марки. Ожидается, что первые «живые» автомобили поступят в шоу-румы до конца весны.