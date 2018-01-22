Россияне все чаще покупают машины отечественной сборки

Первый шаг к реализации программы поддержки отечественного автопрома российские власти сделали еще в 2005 году. Иностранные компании, сумевшие за пять лет локализовать производство на 30%, получили таможенные скидки на ввоз автокомпонентов — они выплачивали всего 0—5% от отпускной цены вместо 20%. Спустя шесть лет правительство ужесточило требования — к 2018 году автоконцерны должны повысить уровень до 60%, а также наладить в нашей стране производство двигателей или коробок передач.
Для автостроителей очень важно принимать участие в госпрограмме, поскольку за счет снижения себестоимости автомобилей производители могут разрабатывать гибкую ценовую политику и предоставлять клиентам выгодные условия для покупки машин, тем самым повышая объем своих продаж и, как следствие, доход.