Россияне все чаще покупают машины отечественной сборки

Фото: menmagazine.pl
По итогам минувшего года доля иномарок российской сборки увеличилась на 1,9% и составила 60% от общего объема отечественного рынка новых легковых автомобилей. Импорт в свою очередь сократился до 18,4%.
Виктория Базылева

Первый шаг к реализации программы поддержки отечественного автопрома российские власти сделали еще в 2005 году. Иностранные компании, сумевшие за пять лет локализовать производство на 30%, получили таможенные скидки на ввоз автокомпонентов — они выплачивали всего 0—5% от отпускной цены вместо 20%. Спустя шесть лет правительство ужесточило требования — к 2018 году автоконцерны должны повысить уровень до 60%, а также наладить в нашей стране производство двигателей или коробок передач.

Для автостроителей очень важно принимать участие в госпрограмме, поскольку за счет снижения себестоимости автомобилей производители могут разрабатывать гибкую ценовую политику и предоставлять клиентам выгодные условия для покупки машин, тем самым повышая объем своих продаж и, как следствие, доход.

Фото: www.auto-motor-und-sport.de

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам прошлого года продажи собранных в России иномарок немного подросли — их доля увеличилась с 58,1% до 60%. Для сравнения отметим, что в 2007 этот показатель был на уровне 18%, а в 2012-м — 44%. На импорт же в 2017-м пришлось всего 18,4%, а на легковые машины отечественных брендов LADA, GAZ и UAZ — 21,6%.

Вероятнее всего, в обозримом будущем импорт продолжит падение, поскольку с нынешнего года российское власти ввели повышенные ставки утильсбора, а также акцизы на поставляемые из-за границы мощные автомобили. Эти меры могут вынудить автостроителей отказаться от пользующихся низким спросом в нашей стране моделей. Как итог — покупателям ничего не останется, кроме как приобретать машины местной сборки.

Стоит, правда, оговориться, что речь идет исключительно о массовом сегменте. Поставки роскошных автомобилей для тех, кому они по карману, продолжатся — вряд ли состоятельных автомобилистов напугают повышенные налоги или «слегка» подросшие ценники.

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22 января 2018
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