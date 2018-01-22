Россияне все чаще покупают машины отечественной сборки

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам прошлого года продажи собранных в России иномарок немного подросли — их доля увеличилась с 58,1% до 60%. Для сравнения отметим, что в 2007 этот показатель был на уровне 18%, а в 2012-м — 44%. На импорт же в 2017-м пришлось всего 18,4%, а на легковые машины отечественных брендов LADA, GAZ и UAZ — 21,6%.

Вероятнее всего, в обозримом будущем импорт продолжит падение, поскольку с нынешнего года российское власти ввели повышенные ставки утильсбора, а также акцизы на поставляемые из-за границы мощные автомобили. Эти меры могут вынудить автостроителей отказаться от пользующихся низким спросом в нашей стране моделей. Как итог — покупателям ничего не останется, кроме как приобретать машины местной сборки.

Стоит, правда, оговориться, что речь идет исключительно о массовом сегменте. Поставки роскошных автомобилей для тех, кому они по карману, продолжатся — вряд ли состоятельных автомобилистов напугают повышенные налоги или «слегка» подросшие ценники.