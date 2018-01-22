В России отзывают Ford Kuga и C-Max

Вообще автомобили, выпускаемые компанией Ford, не славятся «ломучестью». Однако даже у самых надежных, казалось бы, машин время от времени обнаруживаются недоработки, способные привести к серьезному ремонту, а порой угрожающие здоровью водителя и пассажиров.

Как сообщает Росстандарт, причиной проведения новой сервисной кампании, охватывающей кроссоверы Kuga и минивэны C-Max, послужил локальный перегрев головки блока цилиндра. Этот дефект может спровоцировать образование трещин, а также вызвать утечку масла.

Если неисправность вовремя не устранить, можно «попасть» на серьезный ремонт мотора. Кроме того, существует вероятность возгорания в подкапотном пространстве. Поэтому откладывать визит к официальному дилеру владельцам потенциально опасных авто уж точно не стоит.

Остается лишь добавить, что под отзывую акцию подпадают 15 670 кроссоверов Kuga и минивэнов C-Max, реализованных в период с мая 2012 по декабрь 2014 года. В ближайшее время все собственники этих машин будут оповещены о необходимости приехать на сервис.