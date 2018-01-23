Mitsubishi завалит Россию недорогими кроссоверами

– В качестве целевого показателя объема продаж на 2018 год мы заявляем 40 000 автомобилей. Для того, чтобы осуществить поставленные цели, мы продолжим развивать нашу агрессивную политику по продвижению продукции, а также будем использовать дополнительные инструменты, — заявил Наоя Накамура.

Увеличение продаж на 60% — весьма амбициозная цель. Однако в компании Mitsubishi уверены, что достижению установленной планки способствует расширение дилерской сети за счет автосалонов в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ставрополе, Самаре и Перми, а также вывод на рынок совершенно новой модели и дополнительных модификаций для существующих.