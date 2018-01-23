Mitsubishi завалит Россию недорогими кроссоверами

Фото: www.netcarshow.com
Не ежегодной пресс-конференции компания Mitsubishi подвела итоги минувшего года, а также поделилась планами развития на год нынешний. Как рассказал журналистам президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура, до конца 2018-го японцы намерены реализовать в нашей стране не менее 40 000 машин, тем самым увеличив продажи аж на 60%!
Виктория Базылева

– В качестве целевого показателя объема продаж на 2018 год мы заявляем 40 000 автомобилей. Для того, чтобы осуществить поставленные цели, мы продолжим развивать нашу агрессивную политику по продвижению продукции, а также будем использовать дополнительные инструменты, — заявил Наоя Накамура.

Увеличение продаж на 60% — весьма амбициозная цель. Однако в компании Mitsubishi уверены, что достижению установленной планки способствует расширение дилерской сети за счет автосалонов в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ставрополе, Самаре и Перми, а также вывод на рынок совершенно новой модели и дополнительных модификаций для существующих.

Фото: Mitsubishi

Уже в апреле нынешнего года в шоу-румы российских дилеров поступит купеобразный кроссовер Eclipse Cross. Ориентированный на нашу страну автомобиль будет комплектоваться 1,5-литровым 163-сильным турбомотором и системой полного привода. Цены на новинку представители компании анонсируют в середине марта.

Чуть раньше, в феврале, стартуют продажи новой модификации бестселлера марки в России — кроссовера Outlander. Покупателям предложат версии с двухлитровым бензиновым мотором, вариатором и передним приводом в комплектациях Instyle и Invite. Прайсы на эти машины будут объявлены чуть позже.

Фото: Mitsubishi

Стоит отметить, что Outlander также подпадает под государственные программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Воспользовавшись этими предложениями, семьи, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей, и те, кто приобретает машину впервые, могут сэкономить 10% от стоимости авто.

В прошлом году при поддержке государства новенькими «Аутлендерами» обзавелись 450 россиян — совсем немного, но спрос на предложение все же есть. К тому же нужно учитывать, что власти начали предоставлять судбсидии лишь с середины прошлого года — о том, что можно получить льготы, многие покупатели даже и не знали. Вероятнее всего, в 2018-м количество участников программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» значительно увеличится. Что, безусловно, отразится и на результатах продаж японской марки.

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23 января 2018
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