Подушки Mercedes взрываются от статического электричества

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) распространило сообщение о начале отзывной компании на машины Mercedes в России. Согласно ему, под нее попадают в общей сложности 6 639 авто Mercedes-Benz моделей А-, В-, С-, CLA-, GLA- и GLC-классов, которые были проданы в России в 2012—2014 годах. В качестве причины отзыва называется возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Для ликвидации угрозы жизни драйвера на СТО официальных дилеров немецкой марки будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки каждой из включенных в компанию машин. Перечень VIN-кодов подпавших под отзыв авто опубликован на сайте Росстандарта и имеется в распоряжении официальных дилеров марки Mercedes в России.