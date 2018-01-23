Российские автозаводы наращивают объемы производства

Все иностранные автопроизводители, рассчитывающие на поддержку российского государства, так или иначе стремятся к повышению уровня локализации. Для покупателя это интересно тем, что цена машины отечественной сборки значительно ниже, чем прайс зарубежного аналога. Кроме того, на авто, выпускаемые на местных заводах, распространяется сразу несколько государственных программ, позволяющих сэкономить немаленькую сумму.

Наша страна еще не до конца отошла от кризиса, и даже сомневающиеся в надежности машин российского производства покупатели в итоге делают выбор в их пользу — потому что выгодно. А раз продажи увеличиваются, наращиваются и объемы выпускаемых авто.

Так, согласно данным Росстата, в 2017 году с конвейеров расположенных в России автозаводов сошло более 1,4 млн. легковушек. Этот показатель на 21% превышает результат прошлого года. Вероятно, этому способствовало не только оживление отечественного рынка новых машин, но и расширение модельных рядов производителей. К примеру, LADA приступила к продаже универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross, KIA — нового Rio и Rio X-Line, Hyundai — Solaris следующей генерации и так далее.

Отметим также, что производство грузовиков в нашей стране увеличилось до 162 000 единиц (на 18,2%), а автобусов — до 26 800 машин (на 3,9%).