УАЗ Патриот выдержит взрывы мин и гранат

Кузов внедорожника с пуленепробиваемыми стеклами толщиной 19 мм оснащается антиосколочной и антирикошетной защитой и, по словам производителя, выдержит взрыв гранаты типа Ф-1. Уровень защиты обеспечивает безопасность от любого огнестрельного оружия, так как при бронировании использовались современные материалы и специальные технологии.

В кузове спрятаны «глушилки» самодельных взрывных устройств на радиоуправлении и средств связи, а по периметру салона спрятано пять бойниц для ведения огня. Максимальная скорость автомобиля составляет 100 км/ч, запас хода — 500 км.

Как сообщают «Известия», ранее внедорожник скрытого бронирования «Есаул» прошел испытания в войсках национальной гвардии Российской Федерации. В этом году бойцы подразделения пересядут на пять бронеавтомобилей. Сумма оборонного заказа составляет 15 миллионов рублей. Дай Бог, чтобы Есаул на боевом задании в самый ответственный момент не подвел наших спецназовцев.