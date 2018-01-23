УАЗ Патриот выдержит взрывы мин и гранат

Фото РИА Новости/Евгений Биятов
Росгвардия закупит партию внедорожников скрытого бронирования Есаул, созданных на базе УАЗ Патриот. Автомобиль внешне ничем не отличается от обычной версии и позволит максимально скрытно доставлять спецназовцев к месту операции. Кроме того, Есаул обеспечит огневое прикрытие в ходе штурма.
Иван Флягин

Кузов внедорожника с пуленепробиваемыми стеклами толщиной 19 мм оснащается антиосколочной и антирикошетной защитой и, по словам производителя, выдержит взрыв гранаты типа Ф-1. Уровень защиты обеспечивает безопасность от любого огнестрельного оружия, так как при бронировании использовались современные материалы и специальные технологии.

В кузове спрятаны «глушилки» самодельных взрывных устройств на радиоуправлении и средств связи, а по периметру салона спрятано пять бойниц для ведения огня. Максимальная скорость автомобиля составляет 100 км/ч, запас хода — 500 км.

Как сообщают «Известия», ранее внедорожник скрытого бронирования «Есаул» прошел испытания в войсках национальной гвардии Российской Федерации. В этом году бойцы подразделения пересядут на пять бронеавтомобилей. Сумма оборонного заказа составляет 15 миллионов рублей. Дай Бог, чтобы Есаул на боевом задании в самый ответственный момент не подвел наших спецназовцев.

новинки рынка, авторынок, внедорожник, технология
23 января 2018
157
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы