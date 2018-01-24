Каждый второй автомобиль покупается в России в кредит

Фото: estima.ru
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году россияне приобрели при поддержке банков 713 600 новых легковых автомобилей. По сравнению с годом предыдущим количество кредитных машин выросло на 29,2%.
Виктория Базылева

Из года в год число автомобилей, проданных в кредит, растет. Если в 2016-м на купленные на заемные средства машины приходилось порядка 44% объема российского авторынка, то в 2017-м их доля составляет уже 48,9%. Впрочем, удивляться здесь особо нечему. Прайсы на легковушки регулярно переписываются производителями в большую сторону. Россияне со средним то доходом не всегда могут позволить себе купить авто за наличные, чего уж говорить о тех, кто еле-еле сводит концы с концами, но не хочет поддержанную машину.

Кроме того, на сегодняшний день банки готовы предоставлять более-менее гибкие условия автокредита. Проценты уже не такие бешеные как раньше, да и государство некоторые программы субсидирует — к примеру, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Те, кто покупает машину впервые, а также автомобилисты, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на льготы — скидку на кредит в размере 10% от стоимости машины. Согласитесь, неплохая мотивация к тому, чтобы взять авто «в долг».

Фото: www.cbtnews.com

Если сравнивать десять крупнейших региональных рынков России, то охотнее всего авто в кредит приобретают жители Татарстана, Башкортостана и Челябинской области. В этих субъектах доля купленных при поддержке банков машин составляет 60,3, 62,2 и 63% соответственно. Отметим также, что в Санкт-Петербурге на кредитные автомобили приходится 48,4%, в Подмосковье — 37,7%, а в Москве — всего 27,7%.

– Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню «докризисного» 2014 года именно, а его роль для авторынка существенно выросла. Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств, — заключил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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24 января 2018
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