Каждый второй автомобиль покупается в России в кредит

Из года в год число автомобилей, проданных в кредит, растет. Если в 2016-м на купленные на заемные средства машины приходилось порядка 44% объема российского авторынка, то в 2017-м их доля составляет уже 48,9%. Впрочем, удивляться здесь особо нечему. Прайсы на легковушки регулярно переписываются производителями в большую сторону. Россияне со средним то доходом не всегда могут позволить себе купить авто за наличные, чего уж говорить о тех, кто еле-еле сводит концы с концами, но не хочет поддержанную машину.

Кроме того, на сегодняшний день банки готовы предоставлять более-менее гибкие условия автокредита. Проценты уже не такие бешеные как раньше, да и государство некоторые программы субсидирует — к примеру, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Те, кто покупает машину впервые, а также автомобилисты, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на льготы — скидку на кредит в размере 10% от стоимости машины. Согласитесь, неплохая мотивация к тому, чтобы взять авто «в долг».