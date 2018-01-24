Названы спецификации и дата начала продаж в России новой Toyota Camry

В интернете появилась информация о скором появлении на российском рынке нового поколения Toyota Camry. Неужели поcвежевший японский бизнес-седан наконец-то доберется до наших берегов? Не факт.
Вячеслав Василенко

Новость о том, что уже в апреле в российских шоу-румах «пропишется» Toyota Camry свежей генерации, инициировало издание «Авторевю» со ссылкой на источник среди официальных дилеров.

Сообщается, что автомобиль будет доступен для заказа в десяти различных комплектациях и с тремя бензиновыми моторами. В их числе — 2-литровый двигатель мощностью 150 сил, более производительный 181-сильный агрегат объемом 2,5 литра, а также топовая V-образная «шестерка», специально для России дефорсированная до 249 л. с. Первые два будут агрегатироваться со старым добрым шестидиапазонным «автоматом», а компанию грозному V6 составит совершенно новая восьмискоростная гидромеханическая коробка передач.

Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» обзвонили несколько дилерских центров Toyota, и ни в одном из них данную информацию не подтвердили. Как, впрочем, не назвали эти сведения достоверными и в российском офисе марки.

– Какие-либо слухи о выходе новой Camry мы не комментируем, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве японского бренда.

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24 января 2018
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