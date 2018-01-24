Названы спецификации и дата начала продаж в России новой Toyota Camry

Новость о том, что уже в апреле в российских шоу-румах «пропишется» Toyota Camry свежей генерации, инициировало издание «Авторевю» со ссылкой на источник среди официальных дилеров.

Сообщается, что автомобиль будет доступен для заказа в десяти различных комплектациях и с тремя бензиновыми моторами. В их числе — 2-литровый двигатель мощностью 150 сил, более производительный 181-сильный агрегат объемом 2,5 литра, а также топовая V-образная «шестерка», специально для России дефорсированная до 249 л. с. Первые два будут агрегатироваться со старым добрым шестидиапазонным «автоматом», а компанию грозному V6 составит совершенно новая восьмискоростная гидромеханическая коробка передач.