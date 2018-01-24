Рассекречен интерьер нового Range Rover Coupe

На прошлой неделе в объективы камер фотошпионов попал любопытный трехдверный Range Rover, над которым трудится подразделение Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). Судя по ранее представленным снимкам, автомобиль не только лишился задних дверей, но и обзавелся перелицованной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой и другой выхлопной системой.

В салоне машины — четыре посадочных места. Причем передние кресла обиты кожей белого цвета, а задние отделаны темно-серой. На фотографиях, обнародованных британцами, можно увидеть, что покрытие центральной консоли и передней панели выполнено из дерева. Декоративные деревянные вставки также присутствуют на рулевом колесе. В целом же интерьер «вездехода-купе» перекликается с салоном нового Range Rover Velar.