Рассекречен интерьер нового Range Rover Coupe

Фото: www.tflcar.com
Компания Jaguar Land Rover, подогревая интерес автолюбителей, опубликовала фотографию салона нового Range Rover Coupe. Премьера внедорожника, который выпустят ограниченным тиражом в 999 экземпляров, состоится в марте на Женевском моторшоу.
Виктория Базылева

На прошлой неделе в объективы камер фотошпионов попал любопытный трехдверный Range Rover, над которым трудится подразделение Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). Судя по ранее представленным снимкам, автомобиль не только лишился задних дверей, но и обзавелся перелицованной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой и другой выхлопной системой.

В салоне машины — четыре посадочных места. Причем передние кресла обиты кожей белого цвета, а задние отделаны темно-серой. На фотографиях, обнародованных британцами, можно увидеть, что покрытие центральной консоли и передней панели выполнено из дерева. Декоративные деревянные вставки также присутствуют на рулевом колесе. В целом же интерьер «вездехода-купе» перекликается с салоном нового Range Rover Velar.

Фото: www.autoexpress.co.uk

На сегодняшний день никаких подробностей о новинке представители компании не раскрывают. Очевидно, они решили приберечь их до Женевского автосалона, который распахнет свои двери для посетителей 8 марта.

Предполагается, что трехдверную модификацию внедорожника, получившую название Range Rover Coupe, произведут лимитированной серией в 999 единиц. По неподтвержденным данным, стартовая цена автомобиля составит 227 900 долларов.

Доберется ли купеобразный «Рендж» до нашей страны — пока неизвестно.

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24 января 2018
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