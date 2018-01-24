Седан Hyundai Grandeur может вернуться в Россию

Фото: www1.fips.ru
Большой седан Hyundai Grandeur, сменивший за время своего отсутствия генерацию, может вернуться на российский рынок. В базе Роспатента обнаружился любопытный документ, содержащий несколько изображений автомобиля.
Виктория Базылева

Заявку на регистрацию седана Grandeur шестого поколения компания Hyundai подала в Роспатент еще в начале прошлого года, однако обработали еще только сейчас. Появление документа в ресстре ведомства означает, что производитель всего лишь рассматривает возможность вывода модели на рынок. Как показывает практика, машина может поступить в продажу через год, через пять лет, а то и вовсе не поступить.

Под сомнение возвращение Grandeur в Россию ставит и еще несколько фактов. Во-первых, причиной, по которой в 2014 году седан сняли с продажи, послужил крайне низкий покупательский спрос. Но ведь ситуация кардинально не поменялась — машины Е-класса по-прежнему не пользуются в нашей стране бешеной популярностью.

www1.fips.ru

Во-вторых, по словам главы «Хенде Мотор СНГ» Алексея Калицева, в компании решили сосредоточить внимание на кроссоверах — запустить продажи нового Santa Fe и обновленного Tucson. И если даже Solaris ушел на второй план, то о каком Grandeur может идти речь? Тем не менее, полностью исключать возможность вывода седана на наш авторынок тоже нельзя — не спроста ведь модель запатентовали.

Напомним, что Grandeur, продающийся в некоторых странах под названием Azera, комплектуется 190-, 202-, 235- и 270-сильными бензиновыми и дизельными моторами. В качестве коробки передач выступают шестиступенчатый и восьмидиапазонный «автоматы». О том, какие модификации предложит Hyundai нашим покупателям, если модель все-таки приедет в Россию, ничего не известно.

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24 января 2018
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