Седан Hyundai Grandeur может вернуться в Россию

Заявку на регистрацию седана Grandeur шестого поколения компания Hyundai подала в Роспатент еще в начале прошлого года, однако обработали еще только сейчас. Появление документа в ресстре ведомства означает, что производитель всего лишь рассматривает возможность вывода модели на рынок. Как показывает практика, машина может поступить в продажу через год, через пять лет, а то и вовсе не поступить.

Под сомнение возвращение Grandeur в Россию ставит и еще несколько фактов. Во-первых, причиной, по которой в 2014 году седан сняли с продажи, послужил крайне низкий покупательский спрос. Но ведь ситуация кардинально не поменялась — машины Е-класса по-прежнему не пользуются в нашей стране бешеной популярностью.