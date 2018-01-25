Названы российские регионы, лидирующие по продажам новых автомобилей

В 2017 году Москве удалось сохранить звание крупнейшего регионального рынка. Новыми легковушками в январе-декабре обзавелись более 213 000 жителей столицы, что на 6,4% больше, нежели за аналогичный период года предыдущего.

– Рост объемов продаж новых автомобилей в столице продолжается второй год подряд. Он напрямую связан с улучшением условий потребительского кредитования, с низким уровнем инфляции, а также ростом реальных заработных плат москвичей, — ранее прокомментировал руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

На второй строчке с результатом с 118 200 реализованных авто (+21,3%) оказалось Подмосковье, а на третьей — Санкт-Петербург, где дилеры в минувшем году продали чуть больше 100 000 машин (+17,5%).

Замыкают лидерскую пятерку Татарстан (70 400 автомобилей, +18,4%) и Краснодарский край (55 200 машин, +13,3%). В ТОП-10 крупнейших региональных рынков по итогам 2017 года также вошли Башкирия (54 500 авто, +24,8%), Самарская область (48 900 единиц, +11,3%), Свердловская область (44 500 легковушек, +31,3%), Ростовская область (39 900 автомобилей, +13,3%) и Челябинская область (37 600 машин, +28,8%).