Объявлена дата премьеры KIA Quoris нового поколения

Нельзя сказать, что KIA Quoris пользуется в нашей стране популярностью, однако эти представительские седаны все же встречаются на российских дорогах. Вряд ли вывод следующего поколения машины способствует резкому увеличению спроса, но поклонников модели новинка, безусловно, порадует. Тем более, что новый «Кворис» преобразился — стал внешнее более спортивным.

Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, седан обзавелся перелицованными бамперами, светодиодной оптикой и более крупными 19-дюймовыми колесными дисками. Никаких технических подробностей о машине на сегодняшний день нет.

Предполагается, что моторная гамма «Квориса» или K900 осталась без изменений. А значит под капотом седана, ориентированного на Россию, как и прежде, будет трудиться 3,4-литровый 334-сильный бензиновый двигатель. Топовая модификация, напомним, располагает пятилитровым V8, генерирующим 424 л. с.

Остается лишь добавить, что российская цена на нынешний KIA Quoris стартует с отметки в 2 719 900 рублей. Когда до нас доберется седан, сменивший поколение, пока непонятно.