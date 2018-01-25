Седан KIA Optima пережил рестайлинг

Последняя, четвертая генерация KIA Optima добралась до нашей страны чуть меньше двух лет назад — первые машины поступили к дилерам в феврале 2016-го. Надо сказать, что автомобиль пришелся российским покупателям по нраву, продажи модели подскочили более чем в два раза. И хотя нынешнюю «Оптиму» справедливо можно назвать весьма удачной, в скором времени мы увидим ее обновленную версию.

Впрочем, в ходе рестайлинга серьезных изменений экстерьер машины не претерпел. Корейцы лишь слегка подретушировали радиаторную решетку, установили другую оптику и видоизмененные противотуманки. Кроме того, они оснастили седан диффузором заднего бампера, квадратным лючком бензобака и новыми легкосплавными дисками. В салоне поселилось новое рулевое колесо, усовершенствованный мультимедийный комплекс и более качественные материалы отделки.

Моторная гамма KIA K5 осталась прежней — в нее входят четыре двигателя мощностью от 141 до 180 л. с. Напомним, что ориентированная на Россию «Оптима» оснащается двумя атмосферниками, генерирующими 150 и 188 л. с., а также турбированным агрегатом, развивающим 245 сил.

Остается лишь добавить, что точные сроки появления обновленного седана в нашей стране пока не называются.