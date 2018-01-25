Седан LADA Vesta обзавелся новыми опциями

На прошлой неделе АВТОВАЗ подкорректировал список оснащения высокого хечтбэка XRAY, который самим производителем позиционируется как кроссовер. Машины в топовых комплектациях Luxe с пакетом Prestige и Exclusive обзавелись круиз-контролем с ограничителем скорости. Наверняка дополнительную опцию по достоинству оценят те, кто время от времени выезжает на загородные трассы.

Теперь же тольяттинцы добрались до седана Vesta. Согласно информации, размещенной на официальном сайте марки, автомобили в базовой комплектации Classic получили одноуровневый обогрев передних кресел, в то время как остальные версии теперь оснащаются трехуровневым. Машины в исполнениях Comfort, Luxe и Exclusive получили также задние дисковые тормоза, центральный подлокотник с боксом и розетку 12V для пассажиров второго ряда.

Приобрести седан LADA Vesta на сегодняшний день можно по цене от 569 000 рублей — такова стоимость машины с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой» в стартовой комплектации Classic. Авто с тем же мотором, но с пятидиапазонным «роботом» обойдется как минимум в 619 000 целковых. Прайсы же на седан с более мощным 1,8-литровым агрегатом начинаются с отметки в 657 900 рублей.