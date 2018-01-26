Названы сроки появления нового Mercedes-Benz B-класса

– У нас в модельном ряду присутствует B-класс, и мы намерены выпустить новое поколение этой модели. Есть ли у нас сомнения по этому поводу? Нет. У этого автомобиля появляется все больше конкурентов, а значит мы должны продолжать борьбу в этом сегменте, — говорит член совета директоров Mercedes-Benz Бритта Зегер.

Никаких подробностей о новинке представители компании пока не раскрывают. Единственное, как сообщает Auto Express, следующий B-класс построят на той же модульной платформе MFA, что и последний A-класс. Предполагается, что моторная гамма пятидверки пополнится новыми бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридной силовой установкой.

Помимо базы, B-класс позаимствует у младшего брата А-класса еще и некоторые дизайнерские решения. К примеру, по мнению независимых дизайнеров, опубликовавших накануне рендерные изображения новинки, машина обзаведется такими же узкими светодиодными фарами.

Премьера нового Mercedes-Benz B-класса состоится, вероятнее всего, в следующем году. Когда автомобиль доберется до нашей страны — неизвестно. Напомним, что нынешнее поколение модели продается в России в единственной модификации с 1,6-литровым 122-сильным двигателем по цене от 1 730 000 рублей.