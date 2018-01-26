Названы сроки появления в России хетчбэка Nissan Leaf

Электрокары в нашей стране продаются из рук вон плохо — на сегодняшний день по российским дорогам передвигается не более тысячи электрифицированных машин. И это при том, что общий объем отечественного автопарка в минувшем году перевалил за 50 млн. автомобилей. Однако удивляться здесь в общем-то нечему. Соответствующая инфраструктура в нашей стране пока не развита, а цены на «зеленые» авто сильно завышены.

Оценивая ситуацию, автопроизводители один за другим приходят к выводу, что продажа электрокаров в России — дело неблагодарное и крайне нерентабельное. Несмотря на это, в компании Nissan все еще подумывают над тем, чтобы привезти к нам свой Leaf. Более того, по данным агентства «Автостат», японцами называются даже ориентировочные сроки поступления машин к дилерам — 2019 или 2020 год.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что еще один японский автостроитель — Mitsubishi — может расширить свой модельный ряд за счет электромобиля. Как заявил глава «ММС Рус» Наоя Накамура, компания вернет на рынок i-MiEV, если российские власти создадут бизнес-условия для реализации «зеленых» машин. По его словам, государство должно субсидировать покупки электрокаров и одновременно развивать должную инфраструктуру.