Рассекречен экстерьер LADA Vesta Sport

АВТОВАЗ, наконец, запатентовал экстерьер своего нового «спорткара» LADA Vesta Sport. Судя по иллюстрациям, опубликованным Роспатентом, предсерийный автомобиль мало чем отличается от концептуального, который тольяттинцы презентовали в 2016 году на Московском автосалоне. К тому же ранее мы уже видели «спортивную» Vesta на шпионских фотографиях.

LADA Vesta Sport обзавелась перелицованными бамперами, двумя патрубками выхлопной системы, спойлером на крышке багажника и эксклюзивными 17-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, попавший в объектив камеры «живой» экземпляр был декорирован красными наклейками, подчеркивающими выштамповки по бокам, и крупной надписью «Sport» в нижней части задней двери.