Рассекречен экстерьер LADA Vesta Sport

Фото: www1.fips.ru
В открытой базе промышленных образцов Роспатента появились изображения «заряженной» модификации LADA Vesta, которая получит название Sport. Предполагается, что на конвейер новинка встанет уже в следующем месяце, а ее продажи стартуют весной.
Виктория Базылева

АВТОВАЗ, наконец, запатентовал экстерьер своего нового «спорткара» LADA Vesta Sport. Судя по иллюстрациям, опубликованным Роспатентом, предсерийный автомобиль мало чем отличается от концептуального, который тольяттинцы презентовали в 2016 году на Московском автосалоне. К тому же ранее мы уже видели «спортивную» Vesta на шпионских фотографиях.

LADA Vesta Sport обзавелась перелицованными бамперами, двумя патрубками выхлопной системы, спойлером на крышке багажника и эксклюзивными 17-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, попавший в объектив камеры «живой» экземпляр был декорирован красными наклейками, подчеркивающими выштамповки по бокам, и крупной надписью «Sport» в нижней части задней двери.

Фото: www1.fips.ru

Под капотом Vesta Sport «поселится», вероятнее всего, 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, форсированный со 122 до 149 л. с. Кроме того, появится модификация с 1,6-литровым двигателем, заимствованным у LADA Kalina NFR. Правда, для «Весты» этот агрегат «разозлят» до 140 сил.

Когда начнутся продажи вазовского «спорткара» — пока неизвестно. По неподтвержденным данным, серийное производство Vesta Sport стартует в феврале. Соответственно, первые машины могут поступить в шоу-румы уже весной или, может быть, летом.

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26 января 2018
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