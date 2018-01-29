Названы сроки появления в России обновленного Ford Explorer

Американцы презентовали обновленный Ford Explorer в апреле прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке. Уже несколько месяцев машина продается в Соединенных Штатах, а информации о том, когда большой кроссовер доберется до нашей страны, до сих пор не было. Наконец, представители марки прояснили ситуацию, объявив, что российские дилеры начнут принимать предзаказы в первой половине нынешнего года.

Ford Explorer обзавелся подретушированными бамперами, перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененными противотуманными фарами и дополнительными хромированными элементами. Для обновленного кроссовера предусмотрен также новый ключ-брелок с увеличенной дальностью действия.