Названы сроки появления в России обновленного Ford Explorer

Фото: Ford
Представители компании Ford объявили ориентировочную дату начала продаж обновленного Explorer и раскрыли некоторые подробности о пережившем рестайлинг большом кроссовере. Как сообщает пресс-служба марки, российские дилеры приступят к приему заказов на автомобиль не позднее июня нынешнего года.
Виктория Базылева

Американцы презентовали обновленный Ford Explorer в апреле прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке. Уже несколько месяцев машина продается в Соединенных Штатах, а информации о том, когда большой кроссовер доберется до нашей страны, до сих пор не было. Наконец, представители марки прояснили ситуацию, объявив, что российские дилеры начнут принимать предзаказы в первой половине нынешнего года.

Ford Explorer обзавелся подретушированными бамперами, перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененными противотуманными фарами и дополнительными хромированными элементами. Для обновленного кроссовера предусмотрен также новый ключ-брелок с увеличенной дальностью действия.

Фото: Ford

В салоне автомобиля не произошло никаких перемен — разве что рядом с зеркалом заднего вида разместился USB-разъем для подключения устанавливаемых на лобовом стекле гаджетов. Как утверждают представители Ford, эта опция была разработана с учетом пожеланий российских автомобилистов, активно использующих видеорегистраторы.

Моторная гамма Explorer, судя по всему, осталась прежней. Напомним, в нее входят 3,5-литровый 249-сильный атмосферник и 3,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost мощностью 340 л. с. Автомобили безальтернативно оснащаются шестиступенчатой автоматический коробкой передач и системой полного привода.

Прайс-лист на обновленный кроссовер и подробную информацию о комплектациях производитель анонсирует чуть позже, ближе к старту продаж. На сегодняшний день минимальная цена автомобиля составляет 2 514 000 рублей.

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29 января 2018
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