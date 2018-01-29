Сразу две модели Skoda признаны лучшими автомобилями 2018 года

В Штутгарте состоялась церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Лучшие автомобили» (Best car) проводимого изданием Auto Motor und Sport. Компания Skoda удостоилась сразу двух премий — в своих номинациях одержали победы модели Octavia и Karoq. Любопытно, что «Октавия» становится призером уже в пятый раз, а «Карок» завоевал звание лучшего SUV, едва появившись на рынке.

Auto Motor und Sport проводит конкурс ежегодно — победителей голосованием выбирают читатели. Отметим также, что в 2018-м в опросе приняли участие более 117 000 автолюбителей — меньше, чем в прошлом году, когда своим мнением поделились 123 000 человек.

– Признание читателей журнала «Auto Motor und Sport» — это огромная честь для нас. Ведь это именно те люди, для которых мы разрабатываем и производим наши автомобили, — сказал председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер.