Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал крупнейшим производителем в мире

Фото: k.sina.com.cn
В прошлом году официальные дилеры Renault, Nissan и Mitsubishi в общей сложности реализовали 10,61 млн. легковых автомобилей. Таким образом французско-японский альянс, оставивший позади Volkswagen и Toyota, стал крупнейшим в мире автопроизводителем.
Виктория Базылева

Три года назад глава Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что альянс войдет в тройку крупнейших мировых автостроителей к 2018-му. Однако это случилось несколько раньше — альянсу удалось подвинуть концерн General Motors с третьего места еще весной минувшего года.

Через пару месяцев Renault-Nissan выбились в лидеры, обогнав Volkswagen на 113 000 реализованных автомобилей. Безусловно, достижению такого результата способствовало присоединение компании Mitsubishi. Согласно статистике, машины этой японской марки продаются гораздо менее активно, чем Renault и Nissan, но тем не менее, стабильный спрос на них есть.

Фото: biztribune.co.kr

По данным Automotive News, в 2017 году автомобили Nissan разошлись по всему миру тиражом в 5,82 млн. единиц, Renault — 3,76 млн. экземпляров, а в пользу Mitsubishi сделали выбор 1,03 млн. покупателей. В сумме продажи альянса достигли отметки в 10,61 млн. легковушек, что на 80 000 больше, нежели у концерна Volkswagen, реализовавшего 10,53 млн. авто. Toyota, которая в прошлом году располагалась на второй строчке, опустилась соответственно на третью с результатом в 10,2 млн. машин.

Кстати, у россиян наибольшим спросом среди марок, входящих в альянс, пользуется Renault. Обладателями автомобилей этого французского бренда стали в 2017 году 136 682 человека. Официальные дилеры Nissan «пристроили» 76 000 легковушек, а Mitsubishi — 24 325.

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30 января 2018
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