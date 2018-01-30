Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал крупнейшим производителем в мире

Три года назад глава Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что альянс войдет в тройку крупнейших мировых автостроителей к 2018-му. Однако это случилось несколько раньше — альянсу удалось подвинуть концерн General Motors с третьего места еще весной минувшего года.

Через пару месяцев Renault-Nissan выбились в лидеры, обогнав Volkswagen на 113 000 реализованных автомобилей. Безусловно, достижению такого результата способствовало присоединение компании Mitsubishi. Согласно статистике, машины этой японской марки продаются гораздо менее активно, чем Renault и Nissan, но тем не менее, стабильный спрос на них есть.