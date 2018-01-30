Audi готовит к премьере еще три новинки

И без того невысокие продажи Audi в России продолжают падать. В прошлом году официальные дилеры реализовали всего 16 878 новых машин — на 18% меньше, нежели годом ранее. Для сравнения, главные конкуренты ингольштадтцев — компании BMW и Mercedes-Benz — преуспели куда больше. В пользу баварских автомобилей сделали выбор 30 018 россиян (+9%), а штутгартских — 36 808 (0%).

Существует вероятность, что продажи Audi если и не перестанут падать совсем, то хотя бы будут делать это чуть медленнее с выводом следующих генераций Q3 и A6, а также совершенного нового Q8, который уже не раз был замечен во время тестовых испытаний на московских дорогах. В других странах, кстати, до конца года появятся еще хетчбэк A1 Sportback и «горячий» кроссовер SQ2, сообщает IndiansAutoBlog. Доберутся ли эти новинки до нас? Очень сомнительно.

Стоит также отметить, что в 2018-м дебютирует и предсерийная версия электрического кроссовера e-tron, построенного на базе концептуального e-tron Sportback. Этот автомобиль, вооруженный тремя электромоторами суммарной мощностью 435 л. с., компания Audi презентовала публике в минувшем году на моторшоу в Шанхае.

Напомним, что на сегодняшний день марка Audi представлена в России моделями A3, A4, A5, A6, A7 и A8, кроссоверами Q3, Q5 и Q7, купе TT и R8. За самый доступный автомобиль — A3 в кузове хетчбэк — официальные дилеры просят от 1 689 000 рублей.