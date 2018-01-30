Когда новый кроссовер Toyota C-HR поступит на российский рынок

Фото: www.netcarshow.com
Представители компании Toyota рассказали о новых и обновленных моделях, которые до конца нынешнего года поступят в шоу-румы российских дилеров. Среди них кроссовер C-HR, следующая генерация седана Camry, а также переживший рестайлинг минивэн Alphard.
Виктория Базылева

Документ, подтверждающий, что кроссовер Toyota C-HR прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТСС), появился в базе Роспатента еще в январе минувшего года. Однако автомобиль так в продажу не поступил, никакой информации о нем так и не было. Представители японской марки не раскрывают технических характеристик модели и сейчас, хотя подтверждают, что C-HR выйдет на отечественный рынок в нынешнем году. Но и это еще не точно.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в компании, столь длительные задержки вызваны проблемой ценообразования. Предварительный прайс компактного C-HR, согласованный российской и японской сторонами, оказался гораздо выше ценника на RAV4 — самого популярного SUV в модельном ряду Toyota. В компании понимают, что если не сбить стоимость, новинка будет обречена на провал. А весь этот процесс, конечно, требует достаточно много времени — потому и сроки постоянно сдвигаются.

Фото: www.netcarshow.com

Согласно неподтвержденной информации, в моторную гамму кроссовера войдут 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л. с. и 2,0-литровый атмосферный двигатель, развивающий 148 сил. В паре с ними будут трудиться шестиступенчатая «механика» или вариатор. Привод — на выбор покупателя — передний или полный. Производство C-HR, ориентированного на Россию, наладят в Турции.

До конца текущего года к дилерам поступит и новое поколение седана Toyota Camry, но когда именно — неизвестно. Предполагается, что автомобиль будет продаваться в десяти комплектациях с тремя моторами. В их числе — двухлитровый 150-сильный двигатель, 2,5-литровый агрегат мощностью 181 л. с. и 249-сильный V6. Базовая и средняя модификации оснащаются старым шестиступенчатым «автоматом», топовая версия — новой восьмидиапазонной АКП.

Кроме того, в Toyota приняли решение о начале поставок в нашу страну минивэна Alphard, который недавно пережил рестайлинг. В ходе обновления мощность 3,5-литрового V6 увеличилась до 301 л. с., а на смену шестискоростному «автомату» пришел восьмиступенчатый. В каких модификациях этот автомобиль будет продаваться у нас — пока неизвестно.

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30 января 2018
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