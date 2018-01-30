Когда новый кроссовер Toyota C-HR поступит на российский рынок

Документ, подтверждающий, что кроссовер Toyota C-HR прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТСС), появился в базе Роспатента еще в январе минувшего года. Однако автомобиль так в продажу не поступил, никакой информации о нем так и не было. Представители японской марки не раскрывают технических характеристик модели и сейчас, хотя подтверждают, что C-HR выйдет на отечественный рынок в нынешнем году. Но и это еще не точно.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в компании, столь длительные задержки вызваны проблемой ценообразования. Предварительный прайс компактного C-HR, согласованный российской и японской сторонами, оказался гораздо выше ценника на RAV4 — самого популярного SUV в модельном ряду Toyota. В компании понимают, что если не сбить стоимость, новинка будет обречена на провал. А весь этот процесс, конечно, требует достаточно много времени — потому и сроки постоянно сдвигаются.