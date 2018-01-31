Какими новинками Peugeot-Citroen взорвет рынок в этом году

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Руководство «Пежо Ситроен РУС» раскрыло свои грандиозные планы на будущее. Российское представительство выводит на наш рынок несколько новых моделей, собирается максимально локализовать производство коммерческого транспорта и существенно увеличить продажи своей продукции.
Иван Флягин

Воодушевленный прошлогодними успехами, управляющий «Пежо Ситроен РУС» Александр Мигаль полон сил и смотрит в будущее с комсомольским оптимизмом. Ведь в 2017-м группа PSA увеличила росийские продажи на 25,7%. При этом реализация моделей Peugeot подскочила на 38%. Конечно, французов можно с этим поздравить, но надо учитывать, что рост произошел по сравнению с 2016-м, когда спрос на их продукцию был катастрофически низким.

Однако, по словам господина Мигаля в наступившем году компания не намерена сбавлять темпы, и уж тем более отставать от рынка, рост которого по его прогнозам составит в среднем 5—7 %. В первую очередь руководство «Пежо Ситроен РУС» рассчитывает на успех новых моделей, которые поступят на российский рынок в самое ближайшее время.

Напомним, что 12 февраля в дилерских центрах появится среднеразмерный кроссовер Peugeot 5008, а еще через месяц — Citroen C3 Aircross. Ожидается также выход в свет DS 7 Crossback и Peugeot 508 следующего поколения. Кроме того, Александр Мигаль уверен, что до сих пор полностью не раскрыт потенциал Peugeot 3008, и обещает, что в текущем году объемы его продаж удвоятся. Сейчас в среднем реализуется 150—180 экземпляров этой модели в месяц.

Главное достоинство продукции французского концерна, по словам топ-менеджера — оригинальность и высокие потребительские качества, что и должен оценить российский покупатель. Ведь кризис вытеснил с нашего рынка все самобытные машины и вынудил массового потребителя покупать утилитарные модели, лишенные всякого шарма и индивидуальности. Кто же тогда, как не Peugeot и Citroen, призван восполнить этот пробел? Тем более, что французы рассчитывают на успешное сотрудничество с PSA-банком, который предлагает новые программы льготного автокредитования.

Еще один повод для уверенности в светлом будущем — локализация производства коммерческого транспорта на заводе Группы PSA в Калуге, которая согласно планам должна достигнуть отметки 50%. Этот показатель позволит сертифицировать Peugeot Expert и Citroen Jumpy как отечественные автомобили. Цель — продавать 3000—4000 машин в год. Речь идет и о пассажирских микроавтобусах и о цельнометаллических фургонах. Причем, Александр Мигаль рассчитывает добиться этого уже к третьему кварталу. «Поток заказов на наш коммерческий транспорт стабильно растет, и на данный момент спрос превышает предложения», — объясняет руководитель «Пежо Ситроен РУС».

Что касается марки DS, то планируется постепенный перезапуск бренда, и «первой ласточкой» будет кроссовер DS7. В то же время откровенно провальные DS4 и DS3 с нашего рынка пока никуда не денутся, но принципиально новые модели начнут появляться в России раз в год. Таким образом, в дальнейшем производитель рассчитывает на полноценное перерождение своего премиального бренда.

Также Александр Мигаль не исключил возможности возвращения бренда Opel в Россию, хотя бы и в отдаленном будущем. По договоренности с GM, модели Opel на китайском и российском рынках должны выпускаться на платформах группы PSA, а для этого необходимо время…

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31 января 2018
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