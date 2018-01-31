Какими новинками Peugeot-Citroen взорвет рынок в этом году

Воодушевленный прошлогодними успехами, управляющий «Пежо Ситроен РУС» Александр Мигаль полон сил и смотрит в будущее с комсомольским оптимизмом. Ведь в 2017-м группа PSA увеличила росийские продажи на 25,7%. При этом реализация моделей Peugeot подскочила на 38%. Конечно, французов можно с этим поздравить, но надо учитывать, что рост произошел по сравнению с 2016-м, когда спрос на их продукцию был катастрофически низким.

Однако, по словам господина Мигаля в наступившем году компания не намерена сбавлять темпы, и уж тем более отставать от рынка, рост которого по его прогнозам составит в среднем 5—7 %. В первую очередь руководство «Пежо Ситроен РУС» рассчитывает на успех новых моделей, которые поступят на российский рынок в самое ближайшее время.

Напомним, что 12 февраля в дилерских центрах появится среднеразмерный кроссовер Peugeot 5008, а еще через месяц — Citroen C3 Aircross. Ожидается также выход в свет DS 7 Crossback и Peugeot 508 следующего поколения. Кроме того, Александр Мигаль уверен, что до сих пор полностью не раскрыт потенциал Peugeot 3008, и обещает, что в текущем году объемы его продаж удвоятся. Сейчас в среднем реализуется 150—180 экземпляров этой модели в месяц.