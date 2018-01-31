УАЗ опроверг слухи о выпуске нового Patriot

Фото: УАЗ
Российские СМИ растиражировали новость о том, что разработкой нового поколения внедорожника UAZ Patriot занимаются вовсе не в Ульяновске, как положено, а почему-то в Тольятти. Однако эти сведения оказались неверными. Скажем больше: выпуск будущего «Патриота» вообще пока под вопросом.
Вячеслав Василенко

О том, что в Тольятти (хорошо, что не на самом Волжском автозаводе) трудятся над созданием флагманского ульяновского внедорожника новой генерации, сообщил директор технопарка «Жигулевская долина» Денис Жидков на встрече с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

По его словам, УАЗ фактически перенес сюда из Ульяновска свою научно-техническую лабораторию. Некоторые источники тут же принялись уверять, что некогда уволенные сотрудники АВТОВАЗа теперь работают на «уазовцев», занимаясь проектированием и разработкой будущего Patriot. Однако с этим можно поспорить.

Порталу «АвтоВзгляд» в пресс-центре UAZ Sollers сообщили:

— Научно-технический центр УАЗ был и остается в Ульяновске, все это бред!

А вот на вопрос относительно планов по выпуску нового «Патриота» представители компании ответили недвусмысленно, что новый Patriot разрабатывается, но никаких подробностей не раскрыли.

Впрочем, о строительстве внедорожника свежей генерации слухи ходят так же давно, как и о планах по производству первого кроссовера марки. Вскользь об обоих проектах упоминал даже сам директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов. Вот только дальше этих самых слухов и упоминаний дело так и не пошло. И не факт, что пойдет.

Зачем автостроителю выпускать что-то новое, если наш народ до сих пор радостно покупает старое? Впрочем, по некоторым данным новый «Патриот» все же увидит свет, и произойдет это через два года. Если проекту быть, то автомобилю должны достаться подвески иной конструкции, турбомоторы и автоматическая трансмиссия.

Кроме того, машина просто обязана обзавестись набором современных опций. Только вот непонятно, насколько критично отразится на цене внедорожника все это богатство. Будет машина дорогой — успеха ей не видать, окажется дешевой — породит сомнения в своей надежности и качестве сборки, которые и без того сложно охарактеризовать красивыми эпитетами. Незадача! А справится ли с этой проблемой УАЗ — скоро узнаем.

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31 января 2018
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