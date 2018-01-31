УАЗ опроверг слухи о выпуске нового Patriot

О том, что в Тольятти (хорошо, что не на самом Волжском автозаводе) трудятся над созданием флагманского ульяновского внедорожника новой генерации, сообщил директор технопарка «Жигулевская долина» Денис Жидков на встрече с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

По его словам, УАЗ фактически перенес сюда из Ульяновска свою научно-техническую лабораторию. Некоторые источники тут же принялись уверять, что некогда уволенные сотрудники АВТОВАЗа теперь работают на «уазовцев», занимаясь проектированием и разработкой будущего Patriot. Однако с этим можно поспорить.

Порталу «АвтоВзгляд» в пресс-центре UAZ Sollers сообщили:

— Научно-технический центр УАЗ был и остается в Ульяновске, все это бред!

А вот на вопрос относительно планов по выпуску нового «Патриота» представители компании ответили недвусмысленно, что новый Patriot разрабатывается, но никаких подробностей не раскрыли.