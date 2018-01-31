В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade

Пожалуй, главное отличие обновленного Cadillac Escalade от дорестайлинговой версии заключается в том, что теперь внедорожник оснащается 6,2-литровым V8, форсированным до 426 л. с. Мотор работает в паре с совершенно новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как уверяют представители марки, до первой сотни автомобиль разгоняется менее чем за 6,7 секунды. Кроме того, несмотря на увеличившуюся мощность двигателя, расход топлива в смешанном цикле, по их словам, не превышает 13,1 литра на 100 километров.