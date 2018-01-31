В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade

Фото: Cadillac
Российские дилеры Cadillac приступили к приему заказов на обновленный внедорожник Escalade. Приобрести переживший рестайлинг автомобиль можно, заплатив от 4 990 000 рублей.
Виктория Базылева

Пожалуй, главное отличие обновленного Cadillac Escalade от дорестайлинговой версии заключается в том, что теперь внедорожник оснащается 6,2-литровым V8, форсированным до 426 л. с. Мотор работает в паре с совершенно новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как уверяют представители марки, до первой сотни автомобиль разгоняется менее чем за 6,7 секунды. Кроме того, несмотря на увеличившуюся мощность двигателя, расход топлива в смешанном цикле, по их словам, не превышает 13,1 литра на 100 километров.

Фото: Cadillac

Уже в базовом исполнении Cadillac Escalade обладает системой автоматической парковки. С минимальным участием водителя, от которого требуется лишь по команде нажимать педали и крутить рулевое колесо, машина может осуществить параллельную или перпендикулярную парковку. Кроме того, внедорожники во всех комплектациях располагают салонным зеркалом с функцией трансляции изображения с камеры заднего вида.

Изменения экстерьера обновленного «Эскалэйда» незначительны: разве что цветовая гамма оформления кузова пополнилась тремя новыми оттенками, а колесные диски получили новый дизайн. Переживший рестайлинг внедорожник предлагается как в стандартной, так и в удлиненной модификации ESV с увеличенной на 355 мм колесной базой.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник
31 января 2018
472

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы