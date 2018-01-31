Volkswagen Polo получил в России новую комплектацию

По итогам прошлого года Volkswagen Polo вошел в десятку самых продаваемых моделей на российском авторынке, расположившись на шестой строчке. Бестселлер марки в нашей стране разошелся в январе-декабре тиражом в 48 595 единиц — по сравнению с годом предыдущим продажи подросли на 1,8%.

С целью привлечения новых покупателей производитель выпустил еще одну комплектацию седана, получившую название Drive. Машины в этом исполнении отличаются расширенным набором опций, дополнительными деталями экстьера и интерьера, а также эксклюзивным цветом кузова White Silver.

Volkswagen Polo Drive предлагается автомобилистам в нескольких модификациях: с 90-, 110- и 125-сильными моторами, работающими с пятискоростной «механикой», шестиступенчатым «автоматом» или семидиапазонным «роботом» DSG.