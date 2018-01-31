Volkswagen Polo получил в России новую комплектацию

Фото: Volkswagen
Официальные дилеры Volkswagen приступили к приему заказов на седан Polo в новой комплектации Drive. Цены на автомобиль в особом исполнении стартуют с отметки в 694 900 рублей.
Виктория Базылева

По итогам прошлого года Volkswagen Polo вошел в десятку самых продаваемых моделей на российском авторынке, расположившись на шестой строчке. Бестселлер марки в нашей стране разошелся в январе-декабре тиражом в 48 595 единиц — по сравнению с годом предыдущим продажи подросли на 1,8%.

С целью привлечения новых покупателей производитель выпустил еще одну комплектацию седана, получившую название Drive. Машины в этом исполнении отличаются расширенным набором опций, дополнительными деталями экстьера и интерьера, а также эксклюзивным цветом кузова White Silver.

Volkswagen Polo Drive предлагается автомобилистам в нескольких модификациях: с 90-, 110- и 125-сильными моторами, работающими с пятискоростной «механикой», шестиступенчатым «автоматом» или семидиапазонным «роботом» DSG.

Фото: Volkswagen

По сути версия Drive — это тот же базовый Trendline, но с некоторыми дополнениями. Седаны в новом исполнении комплектуются 15-дюймовыми колесными стальными дисками, боковыми зеркалами с повторителями поворотов и электроприводом.

Кузов седана окрашивается в эксклюзивный белый цвет White Silver. В салоне — тканевая обивка сидений Cushion и кожаная отделка мультифункционального рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП. Кроме того, автомобилю положены алюминиевые накладки на педали и декоративные вставки Dark Illusion.

Volkswagen Polo Drive оснащается мультимедийным комплексом с 6,5-дюймовым тачпадом, камерой заднего вида, электростеклоподъемниками всех дверей, круиз-контролем, климат-контролем Climatronic с режимом рециркуляции воздуха, а также обогревом передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла.

За Volkswagen Polo в комплектации Drive официальные дилеры просят 694 900 рублей. Стартовая цена модели, напомним, на сегодняшний день составляет 599 900 целковых.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто, купить машину
31 января 2018
748

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы