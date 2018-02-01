Кроссоверы и внедорожники стали лидерами российского авторынка

В пользу автомобилей B-класса сделали выбор 587 300 россиян — их рыночная доля равняется 39,8%. Столь высокие показатели обусловлены в первую очередь относительно низкими ценами на такие машины. В ТОП-3 этого сегмента входят KIA Rio, LADA Granta и LADA Vesta.

Автомобили класса С продаются значительно хуже — ими в минувшем году обзавелись лишь 106 100 человек (доля — 7,2%), сообщает агентство «Автостат». Наибольшим спросом пользуются Skoda Octavia, KIA cee’d и Ford Focus.

На автомобили D-класса пришлось всего 4,9%. Бестселлерами являются, как и прежде, Toyota Camry, KIA Optima и Mazda6. Всего за двенадцать месяцев официальные дилеры реализовали 72 300 таких машин.

Доля остальных сегментов составляет менее 3%: LAV или легкие коммерческие авто — 2,4% (35 300 единиц), E-класс — 1,3% (18 600 автомобилей), MPV (минивэны) — 0,9% (13 500 машин), пикапы — 0,7% (10 400 грузовичков), а А-класс — 0,3% (3700 экземпляров).