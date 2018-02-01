Кроссоверы и внедорожники стали лидерами российского авторынка

Кроссоверы и внедорожники, якобы придающие их владельцам солидность, благодаря усилиям маркетологов с каждым годом продаются все активнее. В 2017-м на их долю пришлось 41,9% от общего объема отечественного авторынка, что в количественном выражении составляет 617 700 машин.
Лидером сегмента является Hyundai Creta, а на втором и третьем местах расположились Renault Duster и Toyota RAV4. Это, конечно, если не учитывать LADA XRAY, который АВТОВАЗом позиционируется как SUV, иначе RAV4 оказывается за пределами первой тройки.