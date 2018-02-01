Минпромторг назвал завод Hyundai лидером автопрома

Генеральный директор завода г-н Ли Ентэк пошел еще дальше. Он сообщил, что его предприятие представляет собой самое современное и эффективное автопроизводство в России. Если учесть, что общий объем инвестиций в него составил более 1 млрд. долларов, и что завод способен выпускать по 200 000 авто в год, то в это вполне можно поверить.

Сейчас, напомним, с его конвейера сходят Hyundai Solaris и Creta, а также KIA Rio — то есть, три из пяти моделей, возглавляющих российские рейтинги продаж. Любопытный факт: если выстроить в линейку все 1 500 000 авто, построенные здесь, то этот «караван» растянется на 6000 км — от Питера до Байкала! Еще любопытнее, что всю эту армаду собрали всего 2000 человек — ровно столько сотрудников насчитывает эта мануфактура.