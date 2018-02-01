Внедорожник Toyota Fortuner получил в России бензиновую модификацию

Новый внедорожник Toyota Fortuner появился на российском авторынке в ноябре минувшего года. По итогам первых двух месяцев официальные дилеры смогли пристроить 1270 машин. Конечно, до Mitsubishi Pajero Sport, разошедшемуся за тот же срок тиражом в 1992 экземпляра, ему еще далековато, но надо сказать, что результат неплохой. К примеру, в течение тех же двух месяцев в нашей стране было продано 1182 грузовичка UAZ Pickup, не обделенных вниманием публики.

Первое время Fortuner предлагался покупателям в единственной модификации с 2,8-литровым дизельным турбодвигателем и шестиступенчатым «автоматом». Теперь же моторная гамма модели пополнилась бензиновым агрегатом объемом 2,7 литра. Кроме того, у автомобилистов появилась возможность заказать машину «на руке».

За бензиновый автомобиль в базовой комплектации «Стандарт» официальные дилеры попросят как минимум 1 999 000 рублей. Машина в исполнении «Комфорт» обойдется, естественно, подороже — от 2 349 000 целковых.