10 машин, на которых опаснее всего ездить в снегопад

Рекордные снегопады в европейской России напомнили автовладельцам о том, какая она — нормальная зима. Необходимость ежедневно преодолевать нешуточные нагромождения снега очень быстро выявляет модели, на самом деле не рассчитанные на российские дорожные условия.
Максим Строкер

Во время по-настящему мощных снегопадов чуть ли не ключевой технической характеристикой машины становится ее реальный дорожный просвет. Миллиметры клиренса, декларируемые автопроизводителем в технических данных, это, как правило, одно, а реальное расстояние между самой нижней точкой машины и льдом под колесами — совершенно иное дело. Большинство машин на отечественном рынке оснащается защитой картера мотора. Без нее расколоть эту деталь на каком-нибудь ухабе — плевое дело. Но из-за «защиты» заявленный автопроизводителем клиренс уменьшается, как минимум, на 15—25 мм. Добавим сюда ситуацию полной загрузки. Она может «съесть» еще до 5 мм дорожного просвета.

Мы не будем в данном случае рассматривать рассматривать спорткары и машины «в спортивном обвесе». Понятно, что у них нижняя точка кузова располагается в считанных миллиметрах от асфальта. На таких авто не то что по снегу — знойным летом не по всякому лежачему полицейскому без потерь проедешь.

Из прочих авто, продающихся на российском авторынке, наиболее беспомощными на снегу выглядят Toyota Prius, Citroёn DS3 и Lexus GS. 130 мм дорожного просвета, которым эти модели могут похвастаться, — это и так не особо много — по нашим то сугробам. А с учетом дополнительной защиты двигателя и даже минимально загрузке пассажирами или, не дай бог, багажом клиренс уменьшается примерно до 110 мм. Соваться на такой машине в снегопад — не самая удачная идея.

Недалеко от «антилидеров» ушел драйверский MINI Cooper. Под его брюшком, как пишут в фирменном руководстве по эксплуатации, целых 139 мм. Соответственно, в реальности мы там увидим не более 120 мм. У Mercedes CLA и BMW 3-er клиренс аж на 1 мм больше чем у MINI — 140 мм. Реальный просвет под днищем и там и там легко подсчитать. И прослезиться. Кстати, у Jaguar XE он будет примерно такой же, — если судить по ТТХ машины и практике ее эксплуатации.

Относительно редкая на отечественном рынке модель — Cadillac ATS — тоже не особо приспособлена к нашей зимней действительности. Словно в пику достаточно брутальной внешности, ее теоретические 145 мм клиренса в реальной жизни оборачиваются 120—125 миллиметрами. Для модели с такой длинной базой как у ATS это совсем не хорошо там, где ровной дорогой — не пахнет.

У седана Infiniti Q70 (да и у Infiniti Q50 тоже) заявленный клиренс — 150 мм. Вроде бы не плохо. Но если залезть под машину с рулеткой, то в самом низком месте намеряете всего 135—137 мм. Почувствуеме разницу, как говорится!

«Рабочая лошадка» Skoda Octavia подкупает 155 мм под днищем «по паспорту». А на деле там — не более 135—140 мм. Бестселлер российского рынка Hyundai Solaris, если верить ТТХ, возвышается над дорогой аж на 160 мм. Но кто же приобретает бюджетную машину без защиты картера!? Вот и остается от гордого клиренса не особо зимний «просветик» всего в каких-то 140—145 мм…

дешевые машины, снегоходы
2 февраля 2018
1035

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы