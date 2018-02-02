10 машин, на которых опаснее всего ездить в снегопад

Во время по-настящему мощных снегопадов чуть ли не ключевой технической характеристикой машины становится ее реальный дорожный просвет. Миллиметры клиренса, декларируемые автопроизводителем в технических данных, это, как правило, одно, а реальное расстояние между самой нижней точкой машины и льдом под колесами — совершенно иное дело. Большинство машин на отечественном рынке оснащается защитой картера мотора. Без нее расколоть эту деталь на каком-нибудь ухабе — плевое дело. Но из-за «защиты» заявленный автопроизводителем клиренс уменьшается, как минимум, на 15—25 мм. Добавим сюда ситуацию полной загрузки. Она может «съесть» еще до 5 мм дорожного просвета.

Мы не будем в данном случае рассматривать рассматривать спорткары и машины «в спортивном обвесе». Понятно, что у них нижняя точка кузова располагается в считанных миллиметрах от асфальта. На таких авто не то что по снегу — знойным летом не по всякому лежачему полицейскому без потерь проедешь.

Из прочих авто, продающихся на российском авторынке, наиболее беспомощными на снегу выглядят Toyota Prius, Citroёn DS3 и Lexus GS. 130 мм дорожного просвета, которым эти модели могут похвастаться, — это и так не особо много — по нашим то сугробам. А с учетом дополнительной защиты двигателя и даже минимально загрузке пассажирами или, не дай бог, багажом клиренс уменьшается примерно до 110 мм. Соваться на такой машине в снегопад — не самая удачная идея.