АВТОВАЗ вновь раздает большие скидки на новые автомобили

Как корреспонденту портала «АвтоВзгляд» рассказали сразу несколько автомобильных дилеров, в прошлом году госпрограммы поддержки отечественного автопрома оказали на результаты продаж огромное влияние. Популярностью у клиентов пользовались как кредитные «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», так и Trade In. Однако авторитейлеры радовались недолго — вскоре после запуска программ квоты закончились, и власти прекратили финансирование.

В начале нынешнего года «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» начали действовать вновь, Trade In же до сих пор «на паузе». Несмотря на это, АВТОВАЗ запустил свою программу, предусматривающую скидки в размере 20 000 — 30 000 рублей при обмене старой машины на новую. Согласно информации, опубликованной на сайте LADA, предложение распространяется на все модели, за исключением Priora, а также Vesta и XRAY.

Напомним, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) LADA является самой популярной автомобильной маркой в России. В прошлом году машины тольяттинского бренда разошлись тиражом в 311 588 единиц. Наибольшим спросом у наших сограждан пользовались Granta (93 686 экземпляров), Vesta (77 291 авто), а также Largus (33 601 универсал).