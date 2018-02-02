АВТОВАЗ вновь раздает большие скидки на новые автомобили

Фото: ladacenter.ru
С 1 февраля компания АВТОВАЗ возобновила действие программы Trade In, воспользовавшись которой клиенты могут сэкономить до 30 000 рублей при покупке нового автомобиля. Правда, если раньше льготы предоставлялись государством, то теперь дилеры LADA дают скидки за свой счет.
Виктория Базылева

Как корреспонденту портала «АвтоВзгляд» рассказали сразу несколько автомобильных дилеров, в прошлом году госпрограммы поддержки отечественного автопрома оказали на результаты продаж огромное влияние. Популярностью у клиентов пользовались как кредитные «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», так и Trade In. Однако авторитейлеры радовались недолго — вскоре после запуска программ квоты закончились, и власти прекратили финансирование.

В начале нынешнего года «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» начали действовать вновь, Trade In же до сих пор «на паузе». Несмотря на это, АВТОВАЗ запустил свою программу, предусматривающую скидки в размере 20 000 — 30 000 рублей при обмене старой машины на новую. Согласно информации, опубликованной на сайте LADA, предложение распространяется на все модели, за исключением Priora, а также Vesta и XRAY.

Напомним, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) LADA является самой популярной автомобильной маркой в России. В прошлом году машины тольяттинского бренда разошлись тиражом в 311 588 единиц. Наибольшим спросом у наших сограждан пользовались Granta (93 686 экземпляров), Vesta (77 291 авто), а также Largus (33 601 универсал).

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2 февраля 2018
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