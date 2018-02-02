Обновленный BMW i8 получил российский ценник

Фото: BMW
Компания BMW объявила российские цены на гибридный i8, переживший легкий рестайлинг. Официальные дилеры баварской марки уже приступили к приему заказов — модель в кузове купе продается по цене от 9 490 000, а прайс на родстер стартует с отметки в 11 150 000 рублей.
Виктория Базылева

Нельзя сказать, что в нашей стране BMW i8 пользуется высоким спросом, отнюдь. За весь прошлый год гибридами обзавелись всего 13 россиян. Впрочем, эта модель и не ориентирована на широкую публику. А для тех, кому она действительно интересна, баварцы приготовили обновленную версию, отличающуюся расширенным списком оборудования.

Уже в базовом исполнении BMW i8 располагает двухзонным климат-контролем, сиденьями с электрорегулировками и обогревом, системой динамической настройки амортизаторов Dynamic Damper Control, адаптивным круиз-контролем. Автомобили оснащены светодиодными передними фарами, системами бесключевого запуска двигателя и дистанционного управления.

Фото: BMW

Каждому типу кузова BMW i8 полагаются 20-дюймовые колесные диски уникального дизайна: у родстера это Radial-spoke 516, а у купе — Turbine-spoke 444. Салоны машин отделаны перфорированной кожей Spheric и выдержаны в фирменном стиле Carpo Amido.

Оставить заказ на обновленный i8 можно уже сейчас, обратившись в салон любого официального дилера BMW. Напомним, что в движение купе и родстеры приводятся гибридной силовой установкой суммарной мощностью 374 л. с. Баварцы уверяют, что максимальная дальность хода машин исключительно на электрической тяге составляет 55 километров.

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2 февраля 2018
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