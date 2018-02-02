Обновленный BMW i8 получил российский ценник

Нельзя сказать, что в нашей стране BMW i8 пользуется высоким спросом, отнюдь. За весь прошлый год гибридами обзавелись всего 13 россиян. Впрочем, эта модель и не ориентирована на широкую публику. А для тех, кому она действительно интересна, баварцы приготовили обновленную версию, отличающуюся расширенным списком оборудования.

Уже в базовом исполнении BMW i8 располагает двухзонным климат-контролем, сиденьями с электрорегулировками и обогревом, системой динамической настройки амортизаторов Dynamic Damper Control, адаптивным круиз-контролем. Автомобили оснащены светодиодными передними фарами, системами бесключевого запуска двигателя и дистанционного управления.