Самые провальные новинки авторынка 2017 года в России

Понятно, что говорить о каких-то равных стартовых условиях для кандидатов на звание «Неудачник-2017» невозможно хотя бы исходя из временных параметров. Многие автомобили появились в российских автосалонах в феврале минувшего года, некоторые — в марте, часть — в июне-июле. Естественно, у тех, кто вышел на рынок раньше, больше возможностей для раскрутки.

Однако по нашему мнению результаты даже полугодовых продаж могут дать представление о том, насколько модель приглянулась покупателям. Другое дело, что осенне-зимние старты совершенно не показательны — что успеешь за пару-тройку месяцев… Именно поэтому в наш антирейтинг не попали октябрьский Chrysler Pacifica с его тремя экземплярами, ноябрьский Haval H6 Coupe, пристроенный в количестве 10 штук, и декабрьский Changan CS 75 с 23 авто.