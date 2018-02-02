Самые провальные новинки авторынка 2017 года в России

Фото: www.flickriver.com
Подогнать всех дебютантов 2017 года, чей выход на сцену не удался, под один ранжир никак не получается. Эти автомобили относятся к разным классам, да и причины их провалов разные. Как бы то ни было, портал «АвтоВзгляд» все-таки представляет пять моделей, которые продемонстрировали нам настоящий фальстарт.
Вадим Устинов

Понятно, что говорить о каких-то равных стартовых условиях для кандидатов на звание «Неудачник-2017» невозможно хотя бы исходя из временных параметров. Многие автомобили появились в российских автосалонах в феврале минувшего года, некоторые — в марте, часть — в июне-июле. Естественно, у тех, кто вышел на рынок раньше, больше возможностей для раскрутки.

Однако по нашему мнению результаты даже полугодовых продаж могут дать представление о том, насколько модель приглянулась покупателям. Другое дело, что осенне-зимние старты совершенно не показательны — что успеешь за пару-тройку месяцев… Именно поэтому в наш антирейтинг не попали октябрьский Chrysler Pacifica с его тремя экземплярами, ноябрьский Haval H6 Coupe, пристроенный в количестве 10 штук, и декабрьский Changan CS 75 с 23 авто.

Фото: MINI

MINI Cabrio

Продажи кабриолета возобновились в России в июне прошлого года. Понятно, что столь специфическая машинка — миниатюрная, с несерьезным оформлением салона, крохотным диваном и с открывающейся крышей — не может в принципе пользоваться ажиотажным спросом. Так и вышло — за полгода был реализован всего 21 экземпляр, невзирая на то, что по динамике и ходовым качествам себе автомобиль весьма хорош.

Фото: Geely

Geely Emgrand GT

В Россию китайский бизнес-седан приехал спустя полтора года после дебюта на родине — в феврале. Хотя в Поднебесной он пользуется бешеной популярностью, у нас его берут неохотно. И дело вовсе не в качестве — оно как раз на высоте, и технологии при его создании использовались от Volvo. Однако абсолютно нескромный ценник перечеркнул все надежды китайских маркетологов на завоевание российского рынка. За прошлый год было продано всего 35 машин.

Фото: www.netcarshow.com

Infiniti Q60

Японское спорткупе, вышедшее на наш рынок в феврале прошлого года, явно не порадовало руководство компании результатами — 49 автомобилей за 11 месяцев, хвастаться абсолютно нечем. В чем проблема? Вероятно, в том же прайсе, который начинается с 3 030 000 рублей, и в безальтернативном трехлитровом двигателе мощностью 475 л. с., страдающем чем угодно, только не отсутствием аппетита.

Фото: SsangYong

SsangYong Actyon

Корейский кроссовер появился в России одновременно с купе Infiniti Q60 и разошелся точно таким же тиражом — 49 экземпляров. По всей видимости, своей непопулярностью он обязан вовсе не посредственному качеству и слегка завышенной цене. Покупатели весьма нервно отреагировали на судорожные метания компании, которая с наступлением кризиса то сворачивала свою деятельность, то снова ее возобновляла.

Фото: www.netcarshow.com

Peugeot 2008

Обновленный компактный кроссовер у европейских дилеров появился еще в 2016 году, но до нас добрался только в мае 2017-го. Поскольку стартовая цена небольшого автомобиля составляет ни много ни мало 1 369 000 рублей, то не следует удивляться тому факту, что число желающих его приобрести составило по всей стране всего 38 человек. Машина-то хорошая и симпатичная, но надо все-таки быть поскромнее…

Фото: Lexus

Десятка худших

В десятку неудачников входят также Lexus LC (34 шт.), SsangYong Tivoli (73 шт.), BMW 2-й серии Active Tourer (388 шт.), Foton Sauvana (311 шт.) и Volvo V90 Cross Country (722 шт.)

автопродажи, авторынок, производители, производство, купить машину
2 февраля 2018
377

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы