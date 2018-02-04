Космос, как предчувствие автомобилизации всей страны

Затем были годы успехов в экономике, прорыва в науке, достижений в медицине и сельском хозяйстве. И все это в сопровождении оглушительного внешнеполитического успеха. С державой считались, на нее оглядывались, ее пример стал предметом изучения в школах других стран. Лидер страны — один из самых известных в мире. Интервью с ним — норма для заграничных информационных агентств.

Автомобили все это время были импортными. Весь мир охотно помогал космической державе, поставляя необходимое. И вот настала пора строить свою автомобильную индустрию. Общеизвестно, что это очень сложная и многоплановая задача. Необходимы компетенции, кадры и строительство заводов по выпуску всех комплектующих, а заодно и предприятия в смежных отраслях — электронике, химической промышленности, металлургии. Но космическая держава, даже несмотря на достигнутые высоты собственного развития, умеет учиться у сильных. Поэтому автопром будет построен в обратном порядке: сначала финальная сборка собственных автомобилей, а потом компетенции и партнеры.

Сейчас об этом мало кто помнит, и сочетание Кубы с космосом выглядит плохим анекдотом, но 18 сентября 1980 года Арна́льдо Тама́йо Ме́ндес был вывезен на орбиту, где катался на станции «Салют-6» целую неделю вокруг Земли. Куба всерьез заявила, что отныне она космическая держава, обогнавшая Германию, Швейцарию, Англию и даже Францию и вставшая в один ряд с СССР и США.

В общем, теперь космическая держава Куба станет еще и автомобильной. Как и полагается державе, Куба в индустриальном рывке построит не один завод, а сразу два. Уже определена производственная программа на 2018 год. Заводов еще нет, но предприятия уже работают и к концу года произведут 620 автомобилей «Made in Cuba». Это будет 120 автомобилей LADA и 500 грузовиков «Урал».