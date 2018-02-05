АВТОВАЗ опроверг слухи о новом вариаторе для LADA Vesta и XRAY

Более того, сообщаетcя, что производство бесступенчатой коробки передач для LADA Vesta и LADA XRAY наладят на заводе АВТОВАЗа в Тольятти или Ижевске. Причем называются даже ориентировочные даты начала выпуска агрегатов — весна нынешнего года. Кстати, по данным все тех же изданий, ссылающихся на собственные источники, в паре с новым вариатором будет трудиться лишь 1,6-литровый 106-сильный мотор. Те, кто желает приобрести машину с более мощным 1,8-литровым 122-сильным двигателем, как и прежде, смогут выбирать между «механикой» и «роботом».

Впрочем, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский, эту информацию опроверг. Он подчеркнул, что сейчас в компании действительно рассматривают альтернативу существующей роботизированной коробке передач, но никаких окончательных решений пока не принято.