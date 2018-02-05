АВТОВАЗ выпустит «спортивную» модификацию LADA XRAY

Фото: www1.fips.ru
Компания АВТОВАЗ запатентовала экстерьер спортивной модификации высокого хетчбэка или, как его позиционирует сам производитель, кроссовера LADA XRAY. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в открытой базе Роспатента.
Виктория Базылева

В 2016 году на Московском международном автосалоне компания АВТОВАЗ презентовала публике несколько любопытных концепт-каров, которые теперь поочередно пополняют модельный ряд тольяттинской марки. В прошлом году стартовали продажи Vesta SW и Vesta SW Cross, в нынешнем — на авторынок выйдут «спортивная» Vesta Sport и внедорожная Vesta Cross. Кроме того, в скором времени появится и «заряженный» псевдокроссовер LADA XRAY. Правда, когда именно — пока непонятно.

Судя по изображениям из базы Роспатента, серийный XRAY, который, скорее всего, получит шильдики Sport, будет выглядеть в точности как шоу-кар, показанный в позапрошлом году. В отличие от стандартной модификации «спортивная» обладает дополнительным воздуховодом в нижней части радиаторной решетки, более крупным колесами, двумя патрубками выхлопной системы, спойлером на пятой двери и накладками на пороги.

Фото: www1.fips.ru

По словам представителей АВТОВАЗа, новинка получит перенастроенную подвеску, уменьшенный дорожный просвет, а также другие тормозные механизмы. Под капотом то ли хетчбэка, то ли кроссовера «поселится» 1,8-литровый ВАЗ-21179, которым в настоящее время комплектуются стандартные XRAY и Vesta. Известно, что для спортивной «Весты» мотор форсируют со 122 до 149 л. с. Вероятно, его же используют и для хот-хетча.

Даже ориентировочные сроки появления LADA XRAY Sport в продаже пока не называются. Однако учитывая, что сейчас все внимание тольяттинцев сосредоточено на Vesta Sport и Vesta Cross, можно предположить, что в шоу-румы дилеров новинка поступит не раньше второй половины нынешнего года, а то и в 2019-м.

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5 февраля 2018
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