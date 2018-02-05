АВТОВАЗ выпустит «спортивную» модификацию LADA XRAY

В 2016 году на Московском международном автосалоне компания АВТОВАЗ презентовала публике несколько любопытных концепт-каров, которые теперь поочередно пополняют модельный ряд тольяттинской марки. В прошлом году стартовали продажи Vesta SW и Vesta SW Cross, в нынешнем — на авторынок выйдут «спортивная» Vesta Sport и внедорожная Vesta Cross. Кроме того, в скором времени появится и «заряженный» псевдокроссовер LADA XRAY. Правда, когда именно — пока непонятно.

Судя по изображениям из базы Роспатента, серийный XRAY, который, скорее всего, получит шильдики Sport, будет выглядеть в точности как шоу-кар, показанный в позапрошлом году. В отличие от стандартной модификации «спортивная» обладает дополнительным воздуховодом в нижней части радиаторной решетки, более крупным колесами, двумя патрубками выхлопной системы, спойлером на пятой двери и накладками на пороги.